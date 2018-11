- Det kan være, at det bliver for meget en rutine, hvis man arbejder fast med det, siger Emil Obel.

Vinderen af "Den store bagedyst" 2018 er Emil Obel - den yngste deltager i kagekonkurrencen nogensinde.

Bagebraget stod mellem ham, 30-årige Jasmin Gabay og 25-årige Jon Edlund, men det var altså den 17-årige gymnasieelev, som dommerne, Markus Grigo og Katrine Foged Thomsen, kårede som vinderen.

- Det er helt vildt og lidt mærkeligt at kunne kalde sig vinder af "Den store bagedyst". Jeg tror faktisk først, at det rigtigt går op for mig, når jeg ser det på tv, siger Emil Obel, der så finaleafsnittet omgivet af venner og familie.

I årets finale skulle deltagerne i favoritbagningen lave en kage med mønster af kagedej på siderne.

I den hemmelige udfordring skulle deltagerne lave kagekunst med en dessert forklædt som en pære, og her kom Emil Obel på førstepladsen.

I mesterværket måtte de tre finalister freestyle, og her lavede Emil Obel en halloween-kage pyntet med edderkoppeben og glasskår af isomalt og blod af rød glaze.

Dommerne kaldte finaleværket utrolig personligt, detaljeorienteret og med gode smage og beskrev efterfølgende Emil Obel som en ener.

Emil Obel har fået meget respons på sine kagekreationer, men lige nu fokuserer han på sin uddannelse, selv om "Den store bagedyst" allerede har åbnet døre.

- Jeg har fået mange forskellige henvendelser, både fra folk, som skriver, at de hepper på mig, men også fra firmaer, som har lyst til at samarbejde med mig. Men jeg har ikke takket ja til noget af det, for jeg skal lige have overstået det hele og få et overblik, siger han.

- Jeg går i 2.g i gymnasiet, så jeg har travlt med det. Det er trods alt det, der er det vigtigste lige nu, og så har jeg bagningen som en megafed hobby, siger Emil Obel, som til daglig går på Aurehøj Gymnasium i Gentofte.

Han har fulgt med i "Den store bagedyst" siden første sæson i 2012. Han har selv bagt de seneste otte år og har masser af bageudstyr, men ser stadig sin store passion som en hobby, og det er der en særlig grund til.

- Jeg bager, fordi jeg godt kan lide at eksperimentere, lege med det og lave det, når jeg har lyst i min fritid. Det kan være, at det bliver for meget en rutine, hvis man arbejder fast med det. For mig er det vigtigste, at det skal være sjovt og eksperimenterende, siger han.

- Lige nu har jeg det sådan, at jeg må vente og se, hvad der er af spændende tilbud, og så må jeg se, om der er noget af det, jeg godt kunne tænke mig at prøve, siger Emil Obel.

Han har lavet en hylde på sit værelse, hvor alle hans bagedystting står - opskrifter, skitser og modeller - og der får trofæet også en plads.

Men selv om den unge amatørbager er vinder af "Den store bagedyst" 2018, er det ikke trofæet og sejren, som har været det største ved at deltage i kagekonkurrencen.

- Det har været at lære så mange vildt fede mennesker at kende. Det har virkelig bare været fantastisk. Vi skriver tit med hinanden og hygger os virkelig sammen, lyder det fra Emil Obel.

"Den store bagedyst" vender tilbage i 2019.

/ritzau/