Det tyske kagetema spændte ben for Rasmus Trangbæks deltagelse i "Den store bagedyst".

Det endte med et "auf Wiedersehen" til Rasmus Trangbæk i tredje afsnit af "Den store bagedyst", som blev sendt lørdag aften.

Temaet var Tyskland, men efter apfelstrudel, vandbakkelses-svaner og et mesterværk inspireret af Lübecker Marzipan Torte, var dommerne enige om, at Rasmus havde klaret opgaverne dårligst. Og det er han selv enig i.

- Objektivt var jeg klart den dårligste, siger en ærlig Rasmus Trangbæk om sit bageexit.

Før programmet havde den 37-årige demand manager og spinninginstruktør hverken stiftet bekendtskab med mousser, glace eller mazarinbunde.

Hverdagen under optagelserne var samtidig hektisk, fordi han sideløbende med bageudfordringerne skulle holde fod på familieliv, fuldtidsarbejde og sit andet job som spinninginstruktør.

- Jeg har mine to drenge hver anden uge og et fuldtidsarbejde. Så det hed "arbejde, unger og bagning". Når børnene blev puttet klokken otte, så bagte jeg indtil midnat, forklarer han og tilføjer med et grin:

- Generelt sover jeg ikke så meget.

Trods den pressede hverdag fortryder den 37-årige Rasmus Trangbæk på ingen måde, at han en vinteraften impulsivt skrev en ansøgning til programmet, efter han havde puttet sine to sønner.

- Det var en mega fed udfordring at blive kastet ud i et relativt ukendt land og bare gøre alt, hvad jeg kunne, fortæller han.

Foruden en større bageviden har programmet også været med til at udvikle Rasmus Trangbæk personligt.

- Det pres, som man er udsat for i programmet, har gjort det lettere at håndtere pressede situationer efterfølgende.

Undervejs i programmet kunne seerne opleve, at han med egne ord gik "all in". Det kom blandt andet til udtryk, da han i program et hoppede i et Nik & Jay-outfit og i tredje program iklædte sig lederhosen.

- Du prioriterer rigtig meget af din tid på alle de her udenomsting og ikke på kagen, som ikke fungerer ret godt, lød det fra dommer Katrine Foged Thomsen om hans fortolkning af en apfelstrudel.

At han gik efter at have det sjovt og tage chancer, var måske også med til at koste ham den videre deltagelse i programmet. Flere gange kastede han sig nemlig ud i opgaver, som han ikke havde afprøvet derhjemme.

- Jeg hader rutineopgaver. Hvis der er noget, som jeg har gjort for mange gange, så kører jeg død i det, og så finder jeg på noget andet.

- Jeg skulle nok have holdt mig til planen, men sådan er det.

Der er nu otte deltagere tilbage i kampen om at vinde "Den store bagedyst" 2019. Programmet bliver sendt på DR1 hver lørdag klokken 20.00.

