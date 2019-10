Focaccia-, kuvert- og wienerbrød blev endestationen for Fillip Katballes deltagelse i "Den store bagedyst".

Årets tredje og sidste mand røg lørdag aften ud af konkurrencen om at blive Danmarks bedste amatørbager.

Da de tilbageværende otte deltagere havde serveret focacciabrød, kuvertbrød og spiselige kurve med wienerbrød, stod det nemlig klart, at det var Fillip Katballes tur til at forlade "Den store bagedyst".

- Det var 100 procent rigtigt, da dommerne valgte, at jeg skulle hjem. Det var sådan, det skulle være, siger Fillip Katballe om sin exit.

Den 30-årige efterskolelærer fra Aarhus havde blandede følelser over at skulle forlade konkurrencen efter fire programmer.

- Jeg var en blanding af virkelig skuffet over mig selv, ærgerlig over at skulle forlade programmet, men jeg havde også en lettelse i maven.

- Det er meget intenst at være en del af programmet, så da jeg røg ud, kunne jeg godt mærke, at det var rart nok lige at få et pusterum, siger han.

Sideløbende med optagelserne måtte Fillip Katballe jonglere familielivet med konen Ditte og sønnen Vitus med et fuldtidsarbejde som pædagog og underviser på en efterskole.

Samtidig havde han på forhånd ikke den store bageerfaring.

- Det er klart, at det var nogle forudsætninger, som gjorde, at jeg ikke kunne lægge alt den tid i det, som jeg gerne ville.

- Jeg havde ikke nået at få øvet til brødprogrammet, og jeg fandt ud af, at det nærmest er en videnskab at lave godt brød, siger han.

Netop den manglende teknik og bageviden kunne seerne opleve flere gange i lørdagens afsnit.

Først i favoritbagningen, hvor Fillip Katballes bagværk endte med at blive tørt, efter at han havde bagt det for længe ved for lav temperatur.

Ligeledes gik det galt i mesterværket, hvor hans smørcroissanter endte med at blive underbagt og klæbrige i stedet for luftige og sprøde.

Deltagelsen i "Den store bagedyst" har dog både givet Fillip Katballe nye venskaber og en større viden om brød og kager, som har resulteret i, at han har bagt til stort set samtlige fødselsdage, han har deltaget i efter programmet.

- Jeg er ikke gået professionelt videre med det. Jeg har fundet ud af, at jeg synes, det er sjovt, men ikke noget, som jeg vil gøre til en levevej.

- Jeg har også lært, at det er rigtig sjovt at lave tv. Det er mega fedt at være med i sådan en proces. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg skal lave mere af. Vi må se, hvad tiden bringer, siger han.

"Den store bagedyst" bliver sendt hver lørdag klokken 20.00 på DR1.

