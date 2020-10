Markus Grigo ser frem mod den niende sæson af kagekonkurrencen, som har premiere lørdag aften.

Ti talentfulde amatørbagere er klar til at jonglere smage og teknikker og kaste sig ud i de tre faste udfordringer - favoritbagningen, den hemmelige udfordring og mesterværket - i årets udgave af "Den store bagedyst", som har premiere på DR lørdag aften.

Markus Grigo og Katrine Foged Thomsen udgør atter dommerduoen, som skal smage og vurdere kagekreationerne, mens Timm Vladimir vender tilbage som vært.

Ifølge førstnævnte venter der en yderst spændende og velsmagende sæson.

- Jeg føler hvert år, at jeg siger det samme: Deltagerne bliver dygtigere og dygtigere. Vi har nogle meget dygtige håndværkere med, og som altid er der nogle, der stikker lidt af og overrasker os, lyder det forventningsfuldt fra Markus Grigo.

- Allerede i program et tænkte jeg: Wow, starter niveauet sådan her med svævende objekter og glace?! De er ret vilde. Niveauet er megahøjt - og det er humøret heldigvis også, fortæller den kendte kageconnaisseur.

For første gang i programmets historie er der lige mange kvinder og mænd med i feltet.

Det giver en super god dynamik i programmerne, fortæller Markus Grigo, og faktisk kommer det også til udtryk i kagerne.

- På en eller anden måde er de kager, mændene laver, ikke pyntet helt lige så meget som kvindernes, siger han og uddyber:

- Hvor kvinderne er lidt mere til pyntede kager - lidt mere guld og lidt mere støv - er mændenes kager mere afdæmpede og rustikke i det.

Afviklingen af årets bagedyst har ligesom alt andet også måttet tilpasse sig coronapandemien.

Det betyder, at deltagerne og dommerne har handsker på, og at der hverken gives støttende kram, hvis kagen kollapser, eller highfives, når det hele spiller.

Men ellers er det meste, som man kender, forsikrer Markus Grigo og lover, at der kommer en masse sjove - og helt nye - udfordringer, og så udfordrer deltagerne også dommerne med, hvad man egentlig kan komme i en kage.

- De skal blandt andet bage flest mulige kager på tid, og så skal de ud i naturen med gummistøvler på og plukke deres egne ingredienser, og i løbet af sæsonen kommer der som altid megaspændende gæster på besøg, lyder det fra dommeren.

- Det bliver så godt, sjovt og spændende - som altid, siger han.

"Den store bagedyst" har premiere lørdag aften klokken 20.00 på DR1.

/ritzau/