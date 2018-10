'Bagedyst'-deltageren Jasmin arbejder på et soloalbum, som blev forsinket på grund af 'Bagedysten'. Men snart kan man høre den første single.

Jasmin Gabay fra ‘Den store bagedyst’ arbejder som sangerinde, når hun ikke bager kager i ‘Bagedyst’-teltet ved Clausholm Slot. For tiden tager hun endda også kurser i dubbing, så den skønne røst snart også kan bruges til at lægge stemme til tegnefilm, som Jasmin drømmer om at få lov til.

Til daglig tjener Jasmin til dagen og vejen ved at synge kor for r'n'b-sangeren Patrick Dorgan og som sanger i diskobandet Le Freak og i jazzensemblet Jazzkollektivet. I 2017 kunne man endda høre hendes stemme på DR i bedste sendetid, da hun kom hele vejen til det Europæiske Melodi Grand Prix som korsanger for Anja Nissen, der vandt det Danske Melodi Grand Prix med sangen 'Where I Am'.

Men snart kommer der nye boller på suppen. For nu arbejder Jasmin på sit helt eget album, så hun snart kan spille sin egen musik i stedet for andres.

Artiklen fortsætter efter billedet

Vis dette opslag på Instagram Der har været fuld gang i kagerne men nu er der heldigvis ikke længe til at jeg spiller med @jazzkollektivet igen #jazz #jazzkollektivet #singer #music Et opslag delt af Jasmin Gabay Copenhagen (@jasmingabay) den 3. Okt, 2018 kl. 2.51 PDT

»Jeg er i gang med at skrive soloalbum. Jeg har jo ikke kunnet nå at skrive det til den tid, jeg gerne ville på grund af 'Den store bagedyst', og debutalbummet vil man jo ligesom gerne bruge tid på. Det er så spændende, det er rigtig godt. Jeg håber, at første single kan komme i oktober, måske november. 'Soldier' hedder den. Det er sådan poppet, soulet pop, det er sådan lidt 'neo-motown', men det tror jeg er et begreb, jeg selv har fundet på,« lyder det med et grin fra Jasmin Gabay fra 'Bagedysten'.

Jasmin bekymrer sig derimod ikke om modtagelsen af sin egen musik. Den har hun lavet for sin egen skyld og ud fra sin egen smag.

»Det blev bare så vigtigt for mig, at nu har jeg gået og sunget alle andres musik så længe, at det, man så laver selv, det skal være det, jeg helst gider, lige meget om de gider spille det på P3.«



Hør Jasmin i Jazzkollektivets fortolkning af Meghan Trainors 'All About That Bass'.







Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk