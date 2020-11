Næste lørdag venter semifinalen, men uden Max Hoffmann-Dose Preisler, som har forladt kagekonkurrencen.

Det blev et "au revoir" til Max Hoffmann-Dose Preisler i lørdagens udgave af "Den store bagedyst".

Der var franske fristelser på programmet, og første udfordring begyndte i det salte køkken med Frankrigs svar på tarteletten, vol-au-vent.

Som den eneste af de tilbageværende fem deltagere i kagekonkurrencen valgte Max Hoffmann-Dose Preisler at folde sin butterdej, så den endte med 768 lag, modsat de øvrige deltageres 27 lag.

Man skal satse, når semifinalen er på spil, men de mange lag gav problemer i afbagningen, fortæller Max Hoffmann-Dose Preisler.

- Jeg havde fornemmelsen af at gå ud af døren efter en matematikeksamen med et helt andet svar end de andre, siger han og fortsætter:

- Jeg ved ikke, hvad der gik galt. Om det var min opskrift, ovnen eller temperaturen i teltet. Jeg ender med at bage dem dobbelt så lang tid end planlagt, og de var stadig ikke helt sprøde.

- Jeg kommer så langt bagud i den første udfordring, at jeg ikke kan nå at indhente det i de to næste, forklarer han.

Max Hoffmann-Dose Preisler har ellers gennem hele sæsonen blæst dommerduoen bestående af Markus Grigo og Katrine Foged Thomsen bagover med sit håndværk, især inden for chokoladetemperering.

Han fik også tildelt mesterbagertitlen i premiereprogrammet.

- Jeg synes, at det er meget tydeligt gennem hele konkurrencen, at niveauet er meget, meget højt. Der skal meget lidt til, om man ryger i top eller i bund, siger Max Hoffmann-Dose Preisler og fortsætter:

- Jeg synes, at jeg i løbet af programmerne har vist, at jeg godt kan være med helt oppe i toppen. Men man får ikke nogen point med fra gang til gang, og i det her program var der ikke nogen tvivl om, at det var mig, der skulle hjem.

Exittet blev punktummet for to intense måneder mellem bagedystteltet nær Randers og hjemmet i Hørsholm, hvor han bor med sin hustru og parrets lille pige.

- Min datter var halvandet år under optagelserne, så min kone har været helt fantastisk, for at jeg kunne fokusere på bagedysten. Generelt har mit bagland taget sig af alle mulige praktiske ting som at slå græs, klippe hæk og købe ind.

- Jeg var mellem to job, så jeg kunne fokusere rigtig meget på "Den store bagedyst", og det siger måske også noget om, hvor meget jeg gerne ville det, og hvor vigtigt det var for mig at være med, fortæller han.

For Max Hoffmann-Dose Preisler har bagedysten været en drøm i mange år - og den viste sig at være en endnu bedre oplevelse, end han havde turdet håbe på.

- Jeg synes, at deltagerne bliver sindssygt dygtige i løbet af programmerne, og den mulighed var en kæmpe motivation for mig, fortæller han.

- Jeg er fortsat med at bage og er kun blevet mere sulten efter at blive dygtigere, suge til mig og lære.

Selv om Max Hoffmann-Dose Preisler måtte smide forklædet lige før semifinalen, gik der lige præcis en dag, og så var han i køkkenet igen derhjemme.

Mens bagedysten er løbet over skærmen, han har hver uge vist interesserede kagekiggere på sin nye YouTube-kanal, hvordan kagerne er blevet til.

I fjernsynet bliver to-tre timers kagebagning nemlig komprimeret til to minutters tv.

- Som kageentusiast vil jeg selv rigtig gerne se teknikkerne og forberedelsen, så det er det, jeg viser på min kanal, fortæller Max Hoffmann-Dose Preisler og understreger, at bagningen fortsat er på hobbyplan.

- Jeg har et almindeligt arbejde, og det er jeg også rigtig glad for, så jeg nyder at have en hobby, som jeg kan glædes over, fordybe mig i og være kreativ med i fritiden.

Mens Max Hoffmann-Dose Preisler altså nu er ude af "Den store bagedyst", løb den 24-årige molekylærbiologi-studerende Mads Eg Andersen med mesterbagertitlen for fjerde uge i træk.

Næste lørdag venter der de fire resterende amatørbagere semifinalen, når kagekunst i ordets bogstavelige forstand er temaet.

Hvem, der går videre til den store finale, kan ses på DR1 fra klokken 20 og på DRTV.

