Torsdag åbner Berlin Filmfestival. Bag den røde løber kæmper filmproducenter for finansieringen af deres film.

Filmfestivaler handler ikke blot om prestigefyldte priser, ekstravagante kjoler på den røde løber og gode film.

Festivaler som den 69. Berlin Filmfestival, også kaldet Berlinalen, som åbner torsdag, danner rammerne om meget mere.

Filmproducenter fra hele verden benytter nemlig lejligheden til at mødes, udveksle idéer og ikke mindst sikre finansieringen af deres næste film- eller tv-serieprojekt.

Det fortæller Bo Ehrhardt, som er medstifter og producent på Nimbus Film, som er Danmarks tredjestørste filmproduktionsselskab.

Han er på plads ved Berlinalen, hvor der ikke er afsat meget tid til at hygge sig med gode film.

- Jeg er hernede med vores folk fra Nimbus for at møde vores samarbejdspartnere på forskellige film- og tv-serieprojekter, som vi har i udvikling.

- Det, vi som producenter forventer, er at lave aftaler med partnere, så vi sikrer finansieringen af vores projekter. Det er penge til at lave film for, siger Bo Ehrhardt.

Han forklarer, at en filmfestival reelt består af to dele. Der er den offentligt kendte del med røde løbere og pomp og pragt.

Men bag den er der et stort marked, hvor producenter arbejder dag og nat på at sikre finansieringen af deres projekter.

Derfor består sådan en festival for producenter snarere af en lang række møder end af champagne og fester.

- De fleste møder velforberedte op. Man har en stribe møder, og de, der kommer til møderne, vil gerne kunne rejse hjem med noget i posen, så de kan forsvare deres omkostninger ved at tage på sådan en festival.

- Derfor er der stor vilje til at få lukket nogle aftaler, siger Bo Ehrhardt.

Det er den danske instruktør Lone Scherfig, der med den danskproducerede "The Kindness of Strangers" åbner festivalen torsdag.

Det er Lone Scherfigs tiende spillefilm, der også skal dyste om Berlinalens eftertragtede guld- og sølvbjørne i hovedkonkurrencen.

Festivalen varer frem til den 17. februar.

/ritzau/