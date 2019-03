Den populære tv-serie "Badehotellet" løber med Billed-Bladets TV-Guld. I alt otte tv-priser uddeles fredag.

For femte gang i træk går prisen som årets tv-program til "Badehotellet" ved prisuddelingen Billed-Bladets TV-Guld.

Det sker fredag aften til en prisfest på Hotel d'Angleterre.

TV2-serien har længe været et hit blandt seerne - og altså også blandt Billed-Bladets læsere, som udpeger vinderne.

- Det her er virkelig en seerpris, og det er jo fuldkommen vildt, at vi får den for femte år i træk, siger forfatter Hanna Lundblad fra scenen ifølge Billed-Bladet.

I alt otte priser bliver uddelt til læsernes tv-favoritter i løbet af fredag aften, og foreløbigt har også "De sjældne danskere" modtaget en pris - nemlig som årets nye tv-program.

Til sidst udpeges en vinder af prisen som årets tv-dokumentar omkring klokken 22.30.

Tidligere på aftenen blev en ærespris dedikeret til journalist Ole Stephensen, som døde 6. februar i en alder af 63 år i sit hjem i Gentofte uden foregående sygdom.

Hans ven Jarl Friis-Mikkelsen modtog prisen på familiens vegne.

Prisen blev givet for Stephensens karriere og virke.

- Han var kendt for sin charme, sin rungende latter, sit vid og også sit bid. Han kunne det hele og var den perfekte blanding af at være en blændende journalist og et legebarn, siger Billed-Bladets chefredaktør, Annemette Krakau, ved uddelingen ifølge Billed-Bladet.

