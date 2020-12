Rosalinde Mynster fortæller til Billed-Bladet, at kæresten Jakob Emil Lamdahl Pedersen har været på knæ.

Man siger som bekendt, at julen er hjerternes fest, og det gælder så sandelig for skuespillerinden Rosalinde Mynster.

Hun er nemlig klar til at fortælle omverdenen, at musikerkæresten Jakob Emil Lamdahl Pedersen har været på frierfødder.

- Det var på min 30-års fødselsdag, så det var rigtig smukt, fortæller hun til Billed-Bladet om frieriet, der foregik ved morgenbordet, da hun den 28. september fyldte rundt.

Parret har snakket om bryllup, nærmest lige siden de mødte hinanden gennem fælles venner og fandt sammen i begyndelsen af 2018.

Alligevel kom frieriet som en overraskelse, siger Rosalinde Mynster til Billed-Bladet.

Hun fortæller videre, at parret håber, de kan gifte sig inden for et års tid - hvis altså ikke coronasituationen forpurrer planerne.

- Man er så bange for at blive skuffet, at man næsten ikke tør gå i gang med at drømme. Men det er rigtig dejligt at være forlovet, siger skuespillerinden, som især er kendt for sin rolle som Fie i TV2's successerie "Badehotellet".

Netop nu er hun aktuel i satireserien "Hvorfor snakker vi ikke om mig?" på DR.

Næste år kan hun ses i komediefilmen "Hvor kragerne vender" over for Bodil Jørgensen, Jesper Groth og Jens Jørn Spottag.

