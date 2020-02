Rasmus Botoft, der lige nu kan opleves som Johan Ramsing i TV2-serien "Badehotellet", får sit eget show.

I øjeblikket indtager Rasmus Botoft skærmen som farmaceut i den populære tv-serie "Badehotellet" på TV2, men nu har skuespilleren sagt ja til en helt ny rolle.

Han vender således tilbage til Glassalen i Tivoli, hvor han tidligere har optrådt med sin Rytteriet-makker, Martin Buch, men denne gang skal han på scenen som ene frontfigur.

Han kaster sig nemlig ud i et nyt show i Varieté-genren med en række special-guests undervejs, afslører Tivoli i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at Botoft optræder med showet tre gange.

- Ambitionen er at skabe tre forskellige shows, hvor der er højt til loftet, bliver slået ud med armene, improviseret og hvor overraskelsesmomentet er en af grundidéerne bag forestillingerne, lyder det i pressemeddelelsen.

Den 48-årige skuespiller har længe haft et ønske om at opføre en varieté i Glassalen, som skal efterlade publikum glade og med en masse følelser.

- Jeg har haft en drøm om at genoplive Tivoli Varietéen i Glassalen, siden jeg var helt ung. Ambitionen er, at publikum går glade ud i Tivoli med et smil på læben, måske med en tåre i øjenkrogen og med lyst til livet, med lyst til oplevelser. Oplyste, opvakte og i godt humør. Og ingen aftener kommer til at være ens. Jeg glæder mig helt vildt, lyder det fra Badehotellet-stjernen.

Rasmus Botoft, der sammen med Martin Buch udgør Rytteriet, er uddannet på skuespillerskolen ved Aarhus Teater i 1995.

Han har siden da medvirket i et utal af teaterforestillinger og blev fra 2002 til 2008 en fast del af Det Kongelige Teaters ensemble.

Samtidig med sin teaterkarriere blev Rasmus Botoft også en kendt figur på både tv og film og har medvirket i film som "Flammen og Citronen" og "Mennesker bliver spist" og tv-serier som "Lykke" og "Livvagterne".

Tivoli Varietéen får premiere 1. april 2020 i Glassalen.

