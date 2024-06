Skuespillerforeningen af 1879 har holdt sin årlige generalforsamling. Her blev der uddelt legater til blandt andre Cecilie Stenspil og Claes Bang.

Skuespillere kan modtage priser og anmeldelser, men faktisk også legater.

Og sådan en stak blev uddelt søndag eftermiddag af de danske skuespilleres egen sammenslutning, Skuespillerforeningen af 1879, i Odd Fellow Palæet i København.

Blandt modtagerne var flere kendte navne.

Der var legater til både den danske Hollywood-skuespiller Claes Bang, den erfarne skuespiller Pia Rosenbaum, Cirkusrevy-instruktøren Joy-Maria Frederiksen og til Badehotellet-stjernen Cecilie Stenspil.

Cecilie Stenspil modtog et legat fra Karen Bergs Fond på 40.000 kroner.

Det var hendes Badehotellet-kollega Anette Støvelbæk, der holdt motivationstalen. Det skriver Billed-Bladet.

- Du er en mester i at være der for alle andre. Du køber gaver, hjælper med at renovere et hus eller fikse en bil, du er en meget omsorgsfuld kollega, og du har det vildeste overskud, sagde Anette Støvelbæk til Cecilie Stenspil ifølge ugebladet.

Ordene efterlod Cecilie Stenspil i tårer.

- De fleste af os skuespillere er faktisk blufærdige, så det rører os, når det bliver så personligt, sagde legatmodtageren efterfølgende til Billed-Bladet og tilføjede, at hun ikke ved, hvad legatet på 40.000 kroner skal bruges på.

Skuespillerforeningen af 1879 blev oprindeligt stiftet med det formål at yde økonomisk hjælp og støtte til medlemmer, der havde behov. For eksempel i form af alderdomsydelser og begravelseshjælp.

Medlemmerne betaler et årligt kontingent, der går til foreningens humanitære arbejde og til driften af Skuespillerforeningens Hus.

Foreningen bestyrer en legatformue på cirka 25 millioner kroner. Afkastet - cirka en halv million kroner - uddeles to gange om året. Legaterne kan ikke søges, men uddeles efter den siddende bestyrelses valg, lyder det.

I bestyrelsen sidder blandt andre førnævnte Anette Støvelbæk samt skuespiller Joen Bille og teaterchef Steen Stig Lommer, der også er formand for foreningen.

/ritzau/