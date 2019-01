Skuespiller Amalie Dollerup ved aldrig på forhånd, hvad der sker med hendes karakter i "Badehotellet".

Når der kommer en ny sæson af den populære TV2-serie "Badehotellet", er det ikke kun spændende for seriens fans at finde ud af, hvad der sker med gæsterne og personalet på det lille badehotel ved Vesterhavet.

Skuespillerne er også spændte, når optagelserne til en ny sæson skal i gang, for de ved ikke, hvad der kommer til at ske med deres karakterer, før det endelige manuskript for den nye sæson dumper ind ad brevsprækken.

Det fortæller 32-årige Amalie Dollerup, som spiller Amanda.

- Vi får meget lidt at vide om, hvad der sker med karaktererne i de kommende sæsoner, for det kan ske, at det bliver lavet om. Så det er lidt ligesom juleaften, når vi får manuskripterne, siger hun.

Amalie Dollerup har været med i "Badehotellet" helt fra første sæson, som havde premiere i december 2013.

Når hun modtager manuskriptet for en ny sæson af serien, har hun ofte en forestilling om, hvad der kommer til at ske med hendes karakter, men hun har endnu ikke formået at gætte rigtigt.

- For eksempel har jeg tænkt, at Alice Frigh og Amanda kunne lave et samarbejde, så Amanda kunne lave reklame for Alice Frighs fabrik. Det synes jeg selv, var en helt vildt god idé, men det er altså ikke sket endnu, siger hun og griner.

Amalie Dollerup har tidligere lavet tv-serier, og hun blev for alvor landskendt, da hun som barn spillede over for Lars Bom i tv-serien "Strisser på Samsø".

Men hun har aldrig arbejdet med en karakter så længe, som hun har i "Badehotellet", og det oplever hun som et privilegium.

- Fabian (Wullenweber, instruktør, red.) og jeg kender efterhånden Amanda og hendes grundelementer så godt, at vi ved, hvordan hun agerer i forskellige situationer. Jeg føler et meget stort ansvar for hende, og jeg kan rigtig godt lide, at jeg i høj grad får lov til at lave hende på min måde, siger hun.

- Men det er klart, at der er nogle dage, hvor man lige skal finde det nye eller det udfordrende i at spille hende. Det går op og ned med sæsonerne. For Amanda var der ro på i fjerde og femte sæson, men i den nye sæson er der lidt knas i parforholdet, så der kommer lidt dramatik igen og lidt flere strenge at spille på, siger hun.

Sjette sæson af "Badehotellet" får premiere mandag den 28. januar klokken 20 på TV2.

/ritzau/