Cecilie Stenspil har fuld fart på både karrieren og familien. Hun er opdraget til at gøre sig umage i livet.

Hun var ti år gammel, da hun første gang mærkede suset ved at stå på en scene, og siden har skuespiller Cecilie Stenspil ikke set sig tilbage.

Efter hun blev færdiguddannet fra Odense Teater i 2006, har hun spillet den ene rolle efter den anden på teater, film og tv, og de fleste danskere kender hende især for rollen som Helene Aurland i TV2's hitserie "Badehotellet".

Der er fuld fart på Cecilie Stenspil, og af samme årsag har hun ikke gjort sig mange tanker om, at hun tirsdag den 22. oktober fylder 40 år.

- Jeg har helt ærligt ikke haft tid til at tænke over det, siger hun med et grin.

Og det er ikke så underligt.

I 2018 spillede hun rollen som storsvindleren Sylvia Petersen i den dansk-newzealandske Viaplay-serie "Straight Forward".

Mens serien blev indspillet, var Cecilie Stenspil gravid med sit første barn, og selv om optagelserne ofte bød på 17 timers arbejdsdage, fortsatte hun indspilningen, indtil hun var otte måneder henne.

I august 2018 blev hun mor til sønnen Samuel, som hun har med skuespiller Troels Lyby, og seks uger efter fødslen var hun tilbage på arbejde for at optage sjette sæson af "Badehotellet".

Derefter landede Cecilie Stenspil sin første hovedrolle på film i det danske drama "Kollision", som har premiere 31. oktober.

- Jeg er meget taknemmelig for, at jeg får lov til at spille så utrolig mange spændende roller, og at det kan lade sig gøre samtidig med, at jeg har fået et barn, siger hun.

Når det har været muligt at vende tilbage til arbejdet seks uger efter, at hendes søn kom til verden, er det blandt andet fordi, Cecilie Stenspil har medvirket i "Badehotellet" siden første sæson løb over skærmen i 2013.

- Det er et trygt og rart sted at være. Jeg kender alt på settet og har min egen garderobe, og samtidig har produktionsholdet været søde til at give plads til, at det var muligt at have vores lille baby med på arbejde.

- Når jeg skulle amme, stoppede optagelserne, og så var jeg sammen med min søn, mens han var vågen.

- Når han skulle sove, gik mormor en tur med ham i barnevognen, og så gik jeg tilbage og spillede videre. Så han har ikke registreret, at han har været med mor på arbejde, siger hun.

Da Cecilie Stenspil skulle indspille filmen "Kollision", som hovedsageligt er optaget på et gods nær Aarhus, flyttede Troels Lyby med til Jylland i tre måneder for at hjælpe med at passe parrets søn, og samtidig fik de hjælp fra bedsteforældrene.

- Jeg har heldigvis en dejlig stærk familie, som bakker op, og derfor kan det lade sig gøre. Samtidig er jeg god til at fokusere, når jeg er på, men når jeg forlader optagelserne, er jeg hundrede procent til stede hos min familie, siger hun.

Cecilie Stenspil begyndte sin karriere på Odense Teater, hvor hun i 2006 debuterede som Lisbed i "Erasmus Montanus" og senere spillede blandt andre Wendy i "Peter Pan" og Bella i "Et juleeventyr".

I 2008 gik hun hver aften på scenen i rollen som 13-årige Dorothy i "Troldmanden fra Oz", men blev samtidig castet til sin første store tv-rolle som den benhårde PET-livvagt Jasmina El-Murad i DR's "Livvagterne".

Det var en ny udfordring.

- Dengang havde jeg aldrig filmet noget til tv før, så jeg kom i tv-skole, og det var noget helt nyt, men samtidig var det super lærerigt at få lov at lave tv i DR, siger hun.

"Livvagterne" blev en stor succes og vandt i 2009 en Emmy for Bedste Dramaserie, og med rollen som Jasmina oplevede Cecilie Stenspil for alvor at blive et kendt ansigt.

- Det var et stort skifte, som jeg skulle forholde mig til. Jeg synes, det var ret specielt. Man mister sit private rum i det offentlige rum, og det er lidt ligesom at være læge eller kassedame i en lille by, bortset fra at man som skuespiller bliver genkendt alle steder.

- Det var noget, jeg skulle vænne mig til og finde ud af, hvordan jeg kunne være i, og det blev endnu vigtigere for mig at have en rar og tryg familie, siger hun.

I dag har hun vænnet sig til at blive genkendt og har også lært at sætte pris på det.

- Jeg bliver tit stoppet af søde mennesker i Kvickly, som genkender mig fra "Badehotellet" og siger: "Kommer der ikke snart et nyt afsnit? Jeg ser alle genudsendelserne".

- Det er en stor ære at få lov til at komme ind i folks hjem gennem fjernsynet. Man bliver en form for ven, og det tror jeg, man skal være dybt taknemmelig for. Så jeg er glad for opmærksomheden. Det gør måske også, at jeg kan få flere til at høre på de historier, jeg formidler, siger hun.

At fortælle historier og portrættere menneskeskæbner er netop det, Cecilie Stenspil elsker ved at være skuespiller, og hun har aldrig for alvor tvivlet på, at faget var den rigtige hylde for hende.

Men det har ikke ligget i kortene, at det var den vej, hun skulle gå.

Foruden Cecilie Stenspil og hendes lillebror, Simon Stenspil, er der ingen andre skuespillere i familien.

Men da Cecilie Stenspil var ti år gammel, startede hendes matematiklærer et dramahold for elever, som ville prøve kræfter med at spille teater, og det blev Cecilie Stenspil så bidt af, at hun senere kom med i Eventyrteatret.

Her spillede hun teater i flere år, før hun som 23-årig søgte ind på skuespilskolen og kom ind i første hug.

Cecilie Stenspil elsker det nørdede i skuespillet.

- Hver eneste rolle er et nyt land, jeg skal udforske, og jeg elsker det arkæologiske arbejde, der ligger i at skabe en karakter.

- Jeg kan godt lide at skulle lære at spille guitar, ride på en hest eller tale engelsk med accent, og jeg elsker at spille en forestilling 120 gange, så jeg kan blive ved med at raffinere hver eneste replik, udtale og sanseindtryk, siger hun.

Hvor nørdegenet kommer fra, har hun ikke et entydigt svar på, men hun og lillebror Simon Stenspil er opdraget til at investere noget i det, de gør.

- Vi er aldrig blevet pacet, men vi har fået at vide, at man godt kan gøre tingene ordentligt og gøre sit bedste.

- Når folk har købt billet til teatret eller biografen, skaffet en babysitter og været ude at spise inden forestillingen, så skal man sgu gøre sig umage, når man optræder for dem, for man optager deres tid, siger hun.

Lige for tiden er Cecilie Stenspil i gang med optagelserne til syvende sæson af "Badehotellet" og har derudover landet en ny hovedrolle, som hun endnu ikke kan sige så meget om.

Og så nyder hun at være mor til etårige Samuel og til Troels Lybys to voksne børn samt sin bonusdatter fra et tidligere forhold.

- At være mor føles som at give sit hjerte to ben og sætte det ud foran sig og se det vokse og gå. Sådan har jeg det med alle mine børn.

- At få lov til at være mor og samtidig have det arbejdsliv, jeg har, får mig til at føle mig utrolig taknemmelig over, hvor jeg er i livet, siger hun.

/ritzau/