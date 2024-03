Skuespiller Morten Hemmingsen har taget en masse læring med sig i bagagen efter snart ti år i rollen som Morten i den populære serie "Badehotellet".

Efter ti år lakker den populære TV 2-serie "Badehotellet" mod enden.

Det er med blandede følelser, at skuespiller Morten Hemmingsen, der har været med siden første sæson, siger farvel til den folkekære tv-serie.

For holdet bag "Badehotellet", der gennem årene er blevet som en lille familie ifølge Morten Hemmingsen, har det været en rejse uden lige.

- Det er meget specielt. Det har været en stor fornøjelse at lave, fordi der er taget godt hånd om det, og historien bliver rundet af på en god måde.

- Så er det selvfølgelig rørende og sørgmodigt at tage afsked med alle de gode kolleger. Men sådan er det jo, sagde skuespilleren på den røde løber til uddelingen af Robert Prisen 2024 i Tivoli Hotel & Congress Center.

"Badehotellet" udspiller sig på det fiktive Andersens Badehotel syd for Skagen, hvor hotellets gæster og ansatte sommer efter sommer navigerer gennem drama, intriger og ikke mindst kærlighed.

De mange sæsoner skildrer et stykke danmarkshistorie fra 1928 til efter Anden Verdenskrig i 1946.

Siden første sæson har Morten Hemmingsen spillet den unge, fattige bondekarl Morten Enevoldsen, der forelsker sig i stuepigen Fie Kjær spillet af Rosalinde Mynster.

Men lige som karakteren Morten gennem sæsonerne har udviklet sig fra ung fyr til voksen mand - og stenrig skibsreder - så har privatpersonen Morten også været på en rejse.

- Der sker noget på ti år, må man sige. Jeg fandt et billede den anden dag, fra da vi startede, og der kan jeg da godt se, at jeg var en ung knøs.

- Så det med lige pludselig at komme ind i 40'erne har "Badehotellet" hjulpet med at bære mig derhen også. Så det er jo stort, sagde den 43-årige skuespiller.

Alligevel har det ikke været angstprovokerende at runde de 40 år.

Det har været en dejlig overgang, som han er rigtig glad for.

Han har taget alt det gode, han har lært i 30'erne, med sig og er begyndt at bruge livslektierne på en anden og god måde, fortæller han.

- Det kan for eksempel være ikke at lade sig vælte omkuld, hvis tingene lige ændrer sig. Det kommer med erfaringen og alderen. Og at sætte pris på de ting, der er i livet - både af små og store ting.

- Lige fra store ting som "Badehotellet" til de helt almindelige ting, som at nu skal vi ind og have en øl, og at det bliver hyggeligt, sagde Morten Hemmingsen.

Første afsnit af "Badehotellet" blev vist på TV 2 den 30. december 2013.

Seriens tiende og sidste sæson har premiere 3. marts. Sæsonen vil bestå af ni afsnit.

/ritzau/