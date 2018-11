Det legendariske boyband, der stjal pigernes hjerter i 1990'erne, vender tilbage med sine poprytmer.

Verdenskendte Backstreet Boys kommer til Danmark i 2019.

Det skriver Live Nation i en pressemeddelelse.

Koncerten finder sted i Royal Arena på Amager den 8. juni, og med sig har bandet en masse nye sange fra det nye album "DNA", der udkommer til januar.

Besøget i Danmark er en del af turnéen "DNA World Tour", som begynder 11. maj i Portugal. Det er bandets største arena-turné i 18 år.

Allerede nu kan man få en forsmag på, hvad der venter.

Bandet har nemlig fredag udgivet deres nye single "Chances", som blandt andre er skrevet af Shawn Mendes.

"DNA", der er gruppens tiende album, kommer i rækken af gruppens mange andre populære albums.

Albummet "Millenium" fra 1999 er blandt de bedst sælgende i verden nogensinde med over 40 millioner eksemplarer.

Derudover har bandet utallige hitsingler som "Everybody", "Show Me the Meaning" og "Shape of My Heart" med i bagagen og over 130 millioner album solgt på verdensplan.

Det gør amerikanerne til nogen af de få, der har haft alle deres album liggende i top ti på den amerikanske hitliste Billboard 200.

Sidst bandet gæstede Danmark var i 2014 i forbindelse med sit 20-års jubilæum og udgivelsen af deres ottende album "In a World Like This".

Det var også i forbindelse med jubilæet, at gruppen fik en æresstjerne på det berømte Hollywood Walk of Fame i Los Angeles i USA.

Men Danmark er ikke et ukendt territorie for de fem mandlige medlemmer, for allerede tilbage i 2011 var gruppen også på visit.

Dengang var det i følgeskab af det andet amerikanske boyband New Kids On The Block.

Billetter til koncerten i Royal Arena kan købes fredag den 16. november.

/ritzau/