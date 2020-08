Den folkekære tv-vært breakede nyheden under årets Zulu Comedy Galla. Hun venter endnu en datter.

Sofie Linde og gemalen, Joakim Ingversen, venter endnu en lille datter.

Det afslørede tv-værten midt under optagelserne af årets Zulu Comedy Galla i Operaen i København onsdag aften.

Hun trak kjolen op, så man kunne se den spirende babybule, hvorefter kameraet zoomede ind på en storsmilende og klappende Joakim Ingversen.

30-årige Sofie Linde og 33-årige Joakim Ingversen blev forældre til datteren Trine i februar 2018.

Parret stod frem som kærester i september 2015 og giftede sig december 2017.

I et interview med Alt for Damerne fortalte Sofie Linde, hvordan parret fandt sammen.

- Joakim og jeg har været gode venner i rigtig mange år. Så det her forhold kom bag på os begge egentlig. Der var rigtig mange drinks involveret. Og ja, så skete det bare. Jeg har aldrig prøvet at blive kærester med en bedste ven før, sagde hun til magasinet.

Under sin første graviditet skrev Sofie Linde en dagbog om forløbet, for den søde ventetid var knap så sød for tv-værtinden.

- Jeg deler mine inderste tanker, fordi jeg har så meget selvtillid som mor, at jeg ved, at jeg er en god mor, også selv om jeg ikke brød mig om at være gravid, fortalte hun til Ritzau tilbage i 2018.

- Der sker så meget med ens krop og sind, og jeg kunne ikke finde et fællesskab at tale med det om, uden at jeg følte mig som en dårlig mor eller blive skudt i skoene: "Du har bare at være glad for, at du overhovedet kan blive gravid, for det er ikke alle, der kan det!", sagde hun videre.

Ifølge den prisvindende "X Factor"-værtinde var Trine - eller Trille, som de celebre forældre kalder datteren - som snydt ud af næsen på Joakim Ingversen.

- Jeg håber, hun får lyst hår - det ligner det lidt, at hun gør - men det vil så også være det eneste, hun får med fra mig af udseendet. Men temperamentet minder mere om mit end om Joakims, som er en mere tålmodig og rolig type, sagde "X Factor"-værtinden tilbage i 2018.

- Man er i hvert fald ikke i tvivl om, hvad vores datter synes om tingene, lad mig sige det sådan. Hun er overordnet sindssygt glad, men der bliver sagt fra, hvis der er noget i vejen. Det er også godt, for man skal have power, når man er førstefødte, lød det fra Sofie.

Årets Zulu Comedy Galla sendes på TV2 og TV2 Play søndag den 6. september.

