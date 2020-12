Dronning Elizabeths barnebarn Zara Tindall venter sit tredje barn med gemalen Mike Tindall.

Storbritanniens monark, dronning Elizabeth, bliver efter planen oldemor to gange det kommende år.

Barnebarnet Zara Tindall er gravid og venter sit tredje barn med sin mand, den tidligere rugbyspiller Mike Tindall.

Det annoncerer den vordende tredjegangsfar i podcasten "The Good, The Bad & The Rugby" ifølge flere britiske medier, herunder Sky News og BBC.

- Det har været en god uge. Jeg var til en lille skanning i sidste uge - en tredje Tindall er på vej, lyder det fra Mike Tindall.

Parret, som giftede sig i 2011, er i forvejen forældre til døtrene Mia på seks år og toårige Lena.

- Jeg kommer til at elske det, uanset hvad det bliver - men please, lad det være en dreng denne gang, lyder det videre fra den kommende tredjegangsfar ifølge Sky News og BBC.

Den lille ny bliver dronning Elizabeths niende oldebarn.

Også et tiende oldebarn er på vej, for Zara Tindalls kongelige kusine prinsesse Eugenie er også gravid og venter sit første barn med gemalen Jack Brooksbank.

Prinsesse Eugenie er datter af dronning Elizabeths næstyngste barn, prins Andrew.

Zara Tindall er datter af dronning Elizabeths eneste datter, prinsesse Anne.

Nyheden om Zara Tindalls graviditet kommer en måned efter, at prins Harrys hustru, hertuginde Meghan, oplyste, at hun i sommer aborterede.

