Der venter familieforøgelse i både film- og musikbranchen.

Der er babyboom hos de danske kendisser.

Skuespillerinden Lise Baastrup venter en pige med den 51-årige scenograf Jakob Dahl.

Det kom frem i november i en pressemeddelelse fra Nørrebro Teater, fordi den 34-årige vordende mor må melde afbud til en teaterforestilling, fordi den ligger lige oveni hendes termin til februar.

Lise Baastrups svigermor er Cirkusrevyen-instruktøren Lisbet Dahl, som altså kan se frem til at blive farmor til vinter.

2019 byder også på familieforøgelse hos en anden dansk skuespiller.

Herrens veje-stjernen Simon Sears skal nemlig være far for anden gang, og efter planen bliver det også til februar.

Det afslørede den 34-årige skuespiller over for Billed-Bladet i oktober.

Han og kæresten Ingibjörg har allerede sønnen Skúli Leví på to år, men kender endnu ikke kønnet på den lille ny, fortalte han til ugebladet i efteråret.

Også i musikverdenen er der babyboom.

Melodigrandprix-sangerinden Anne Gadegaard venter en lille pige, og også rapperen Benjamin Hav fra den prisvindende duo Benal skal have en datter.

For Anne Gadegaard er det lige ved at være oppe over. Den 27-årige blogger har nemlig termin i slutningen af januar.

Et par dage inden jul annoncerede sangerinden Anna David, at hun også er gravid:

- Efter at have turneret de sidste syv måneder vil jeg nu holde julefri, og tænk sig, at jeg er så heldig, at storken tilmed bringer den største gave jeg kan ønske mig om bare to måneder, skriver den 34-årige sangerinden, som i forvejen er mor til datteren Alba.

Se Anna Davids billede her: https://www.instagram.com/p/BrpR1xpnmn8/

/ritzau/