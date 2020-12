Med en lille baby og en kæreste, der også arbejder på "X Factor", har sangerinden familien med på job.

Når Oh Land skal være dommer i sangkonkurrencen "X Factor" i det nye år, bliver det i trygge rammer. Det er nemlig tredje gang, at sangeren skal sidde bag dommerbordet.

Men denne gang bliver det ekstra hjemligt, for Oh Land har meget af sin familie med på arbejde.

Den 8. august blev hun mor til endnu en lille søn, og samtidig er hendes kæreste, Adi Zukanović, med på X Factor-holdet.

- Han hjælper som producer. Vi har baby med på arbejde, så det bliver et helt familieforetagende, siger hun.

Oh Land er ikke i tvivl om, at det sagtens kan fungere, men tingene skulle lige falde på plads på hjemmefronten først.

- Jeg har skulle have det til at køre rundt privat, så mig, børnene og min kæreste kunne få det til at hænge sammen, i forhold til at vi har en baby, forklarer den 35-årige sanger, som blandt andet står bag hittet "Speak Out Now".

Oh Land har i forvejen sønnen Svend på fire år fra et tidligere ægteskab, og alt i alt er familieforøgelsen gået rigtig godt, siger hun.

- De to gange, jeg har skulle have et barn, har jeg forberedt mig på det værste, og så er det faktisk blevet ret godt.

- Jeg har for eksempel forberedt mig på, at jeg slet ikke ville få sovet, men jeg har faktisk sovet fint, lyder det.

Med to børn, musik og job er sangeren meget bevidst om ikke skrue tempoet for højt op.

- Man skal passe på, at man ikke gaber over evne og ikke får taget for mange arbejdsbyrder på sig.

- Men vi er heldigvis ikke alene, vi får masser af hjælp, så vi ikke sammen knækker nakken på deadlines. Og jeg synes, at vi er gode til det, konkluderer hun.

Når "X Factor" får premiere 1. januar, er det med Oh Land, Thomas Blachman og den debuterende dj Martin Jensen som dommere.

/ritzau/