»Da jeg var ung, følte jeg mig altid forkert tøjmæssigt,« siger Sofie Gråbøl, da hun møder op til modeugen med Paprika Steen, der heller ikke har stor forstand på mode.

De to skuespillerinder sidder på de fyldte rækker og venter på catwalken til Søren le Schmidts store show i Nordeas hovedsæde i Ørestad. Her bliver serveret specialøl fra Amager Bryghus og velsmagende gin og tonics.

Her er højt til loftet og elegante rammer, og det passer designerens minimalistiske stil godt.

Det er netop Søren le Schmidt, som de to skuespillerinder er kommet for at hylde.

Designeren Søren le Schmidt ses i højre side af billedet. Han retter sine modellers tøj, inden de går catwalk. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Selv jeg som ikke har forstand på noget som helst mode, kan jeg se, at det er så smukt og enkelt. Han kan få en til at føle sig så elegant, og det har han fået mig til før, og derfor sidder jeg her,« siger Sofie Gråbøl.

Paprika Steen kender ham også.

»Han laver mit tøj til både Robert- og Bodilprisen.«

Så mode er ikke noget, I går op i?

»Ej, prøv at se på os,« siger Sofie Gråbøl og kigger på sit tøj.

»Et modeshow er ligesom et teaterstykke, fordi man får et indblik i en drømmeverden i et kort sekund, så jeg har stærke forventninger til, at Søren kan forføre os,« siger Sofie Gråbøl. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Det her er det eneste modeshow, vi er til, og vi kommer heller ikke til andre,« indvender Paprika Steen.

»Jeg har ikke forstand på det. Slet ikke. Vi er ikke i opposition, vi er bare ikke eksperter,« siger Sofie Gråbøl.

Hvordan kan det være?

»Vi får jo tøj på grund af vores arbejde. Jeg tror, det har meget med det at gøre. Jeg elsker ellers at klæde mig ud, men jeg følger kun med, når jeg lige skal, og ellers går jeg i nattøj,« siger Paprika Steen tørt.

Sofie Gråbøl er enig.

»Jeg tror, Paprika har ret i, at det måske er en erhvervsskade, at man kommer til at se tøj som kostumer. Det gør jeg i hvert fald let,« siger skuespillerinden og fortsætter:

»Jeg ved ikke, hvem jeg selv er, når det kommer til tøj. Jeg ved ikke, hvad for noget tøj der passer til mig som person,« siger Sofie Gråbøl.

»Skuespillere er generelt ret neutrale i deres tøj, fordi de klæder sig ud,« indvender Paprika Steen.

Sofie Gråbøl fortæller, at hun har accepteret, at hun ikke har forstand på mode.

»Da jeg var ung, følte jeg mig altid forkert tøjmæssigt. Nu er jeg blevet så gammel, jeg fyldte 50 i sommer, at jeg har overgivet mig til det. Jeg prøver ikke at dække over det mere.«

»Men tøj er et talent, jeg ikke har, men som jeg ville ønske, at jeg havde. Jeg kan lide at se på mænd og kvinder, som har sans for mode. Det har du jo også lidt,« siger Sofie Gråbøl til B.T.-journalisten med herrekasketten.

Hvorfor følte du dig forkert?

»Den tager vi en anden gang. Men kender du den følelse,« spørger hun journalisten.

Ja da, og derfor gik jeg i anti-mode for 10 år siden.

»Men nu er du med. Det er flot. Det, at du har en sixpence på, er lige et statement,« siger Sofie Gråbøl.

Den trang til et statement har du slet ikke haft?

»Jo, da jeg var yngre. Mine børn griner af mig, men vi så jo alle sammen herrens ud i 90'erne med lækre, røde læderbukser.«

Paprika Steen er enig.

»Jeg har fået lidt mere forstand på det med alderen. Jeg er blevet bedre til det. Det synes jeg. Jeg har altid elsket tøj og mode, men jeg er bare ikke high fashion,« siger Paprika Steen, inden showet går i gang.