B.T. spurgte Christiane Schaumburg-Müller, sangeren Christopher, tv-værten Sarah Grünewald og skuespillerinderne Sofie Gråbøl og Paprika Steen, hvorfor de var mødt op til modeuge

»Hvorfor jeg er til modeugen? Det er, fordi særligt dansk mode interesserer mig meget. Tøj og makeup interesserer mig rigtig meget.«

Sådan siger Christiane Schaumburg-Müller til B.T., da vi møder hende i en modefyldt lagerhal på Amager.

Og hvorfor så det?

»Du spørger mig som pige. Det at klæde sig ud og det at tage en personlighed af og på har altid haft stor betydning for mig. Man kan klæde sig på til at have bedre selvtillid og have ret ryg. Og klæde sig på til den rette location.«

Christiane Schaumburg-Müller er fast deltager til Copenhagen Fashion Week. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Christiane Schaumburg-Müller er fast deltager til Copenhagen Fashion Week. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Men handler modeugen ikke bare om at sidde på forreste række og blive set?

»Altså af dem på bagerste?« griner hun.

Eller de forreste? Dem i rampelyset?

»Jeg vil sige, når man har gået til modeuge i mange år, så møder man de samme mennesker, man kun ser to gange om året, og det er rigtig hyggeligt,« siger 'Vild med dans'-værten, der dog ikke har sin kæreste, rapperen L.O.C. med.

»Det interesserer ham ikke så meget,« siger hun.

Der blev ligefrem spillet Kim Larsen, og ikke computermusik, da modellerne fremviste en retro-kollektion Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Der blev ligefrem spillet Kim Larsen, og ikke computermusik, da modellerne fremviste en retro-kollektion Foto: Jens Nørgaard Larsen

I Københavns Indre By skal man ikke ned ad mange sidegader, før unge mænd med solbriller og blomsterbukser vækker opsigt i vinterkulden, eller før man ser unge kvinder i ternede, skriggule frakker og tilsyede lapper på jakker med punkede sætninger som: 'Jeg er sort udenpå, fordi jeg er sort indeni'.

Nogle hænger ud hos Henrik Vibskov i hans butik mellem knager og elektronisk musik, andre i lagerhaller, på hoteller og selv bankkontorer med ultrahøjt til loftet for at se opvisninger på bare 20 minutter.

Så står man der i modesalene med vinterhvid teint mellem solariebrune unge mennesker, mellem stylister, designere, wannabees og modeller, mens man kigger ned ad sine forvaskede sorte cowboybukser, der har været til lidt for mange tilrøgede rockkoncerter.

Mens modeller går catwalk og computerlavede stenalderrytmer tonser ind i hovedet på en.

Mange af de fremmødte gæster taler udenlandsk.

»Hvorfor er I her,« spurgte B.T. to unge kvinder, der taler et fremmedsprog.

»Vi arbejder frivilligt.«

Hvorfor?

»Fordi vi gerne vil se showet«

Bare dette?

»Ja.«

De arbejdede frivilligt for at se farveklædte, oftest ultratynde modeller bevæge sig frem og tilbage på gulvet. Vi havde ellers fået fortalt, at i år skulle moden fokusere på forskellighed.

Men modellerne synes stadig mere letvægtige end den diskoteksmusik, der akkompagnerer dem.

Til gengæld har man lov at blive klogere på, hvorfor man tager til modeuge.

The CFW x Boozt.com Show. Sanger Christopher Lund Nissen. TAP1, mandag den 28. januar 2019 Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere The CFW x Boozt.com Show. Sanger Christopher Lund Nissen. TAP1, mandag den 28. januar 2019 Foto: Jens Nørgaard Larsen



Christopher har netop optrådt mellem modellerne, og selvom han er glad for modeugen, indrømmer han gerne, at den er lidt...

»...Posh. Ja, helt klart. Der er en mode med, at jo mere second-hand og slidt det er, jo federe er det. Den er jeg ikke hoppet på. Der er meget grim mode,« siger han og tilføjer:

»Mode er jo 'kejserens ny klæder'. Der skal bare være en, der går med et eller andet, så har alle grimt tøj på.«

»Modefolk er sgu lidt uptight, ik'. Jeg kan sgu bedre li', det er lidt hyggeligt og casual, og at der er lidt løssluppen stemning i stedet for elevatorblikke og vurderingen af, hvad ens tøj koster. Det hader jeg.«

Søren Le Schmidt Show. Annette Heick. København den 29 januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Søren Le Schmidt Show. Annette Heick. København den 29 januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

47-årige Annette Heick møder vi dagen efter i Nordeas nye domicil i Ørestad. Hendes søn Eliot er assistent for Søren le Schmidt, og derfor møder hun op.

Hvad er dit forhold til mode?

»Åh, så kigger jeg ned af mig selv og tænker 'åh, for helvede'. Prøv at høre. Jeg er nysgerrig på det, men jeg har ikke forstand på det,« sukker hun.

»Jeg er en praktisk en. Fordi det er koldt, så har jeg varmt tøj på. Jeg kan godt se, at der kommer gående en med bare tæer, og hun ser smart ud, men det kommer aldrig til at ske for mig. Jeg dør af kulde og gider ikke have blærebetændelse og kolde tæer.«

»Men da jeg var ung, gik jeg i hjemmestrik. På et tidspunkt så jeg lidt for mange morsomme billeder af mig selv, så jeg har åbnet op over for moden.«

Søren Le Schmidt Show. Sarah Grünewald. København den 29 januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Søren Le Schmidt Show. Sarah Grünewald. København den 29 januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Model og 'Vild med dans'-vært Sarah Grünewald møder også op på grund af Søren le Schmidt.

»Jeg har aflyst mine shows i dag, fordi jeg har influenza. Men Søren er en af mine bedste venner, så jeg er pavestolt, lige ved at græde og nervøs, for jeg er så spændt på hans vegne,« siger Sarah Grünewald, der er blevet smittet af sin treårige søn.

Søren Le Schmidt Show. Paprika Steen og Sofie Gråbøl. København den 29 januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Søren Le Schmidt Show. Paprika Steen og Sofie Gråbøl. København den 29 januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Paprika Steen og Sofie Gråbøl fortæller, at de ikke har et klap forstand på mode, fordi de er vant til, at andre klæder dem på.



»Jeg elsker ellers at klæde mig ud, men jeg følger kun med, når jeg lige skal, og ellers går jeg i nattøj,« siger Paprika Steen, og Sofie Gråbøl tilføjer reflekteret:



»Et modeshow er ligesom et teaterstykke, fordi man får et indblik i en drømmeverden i et kort sekund.«