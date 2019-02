Til uddelingen af filmprisen Robert søndag aften spurgte B.T. skuespillere som Lars Mikkelsen, Sofie Gråbøl, Anders 'Anden' Matthesen og den vordende stjerne Fanny Bornedal, om de kunne genkende sig selv i deres seneste roller.

For nylig kom det frem, at Lars Mikkelsen havde fundet kristendommen som tro, men over for B.T. siger han, at han trods sin tro stadig tvivler.

»Jeg har vedkendt mig, at kristendommen er en størrelse i mit liv, men jeg tvivler stadig. Det tillader jeg mig,« siger stjerneskuespilleren.

Troen kom nærmere i forberedelserne til hans rolle som præst i 'Herrens Veje'.

B.T. er på den røde løber og spørger også andre aktuelle skuespillere, om de har fundet sig selv i deres roller.

Årets Robert-pris blev afholdt i Tivoli Hotel & Congress Center, hvor der er højt til loftet, balkoner i salen og 50'er-jazz på toiletterne.

Dørene åbner 17.30, men der går en halv times tid, før de virkelig kendte begynder at komme. Til stor glæde for de frysende autografjægere udenfor.

Lars Mikkelsen møder op iklædt tweedjakke og herrekasket. Han er en af aftenens helt store navne på grund af 'Herrens Veje' om tro og livets store spørgsmål.

I 2018 vandt han en Robert for årets mandlige hovedrolle, og han gentager succesen i 2019. Han fortsætter om tro:

»Altså, min tro er stadig kompleks, og jeg tvivler stadig. Det skal vi tillade os,« siger Lars Mikkelsen, der engang var bekymret for at blive stemplet.

»Jeg har da været bange for at blive stemplet som naiv og dum og alt det, vi gerne vil kalde hinanden,« siger Lars Mikkelsen.

»I dag er vi meget skråsikre om det ene og det andet, og vi har hver især svaret på tilværelsens ulideligheder, men der skal være mere plads til tvivlen.«

Fanny Leander Bornedal vinder for Årets kvindelige birolle Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Fanny Leander Bornedal vinder for Årets kvindelige birolle Foto: Jens Nørgaard Larsen

Datter af Ole Bornedal, 18-årige Fanny Bornedal, møder også op. Hun er med i 'Journal 64', hvor hun spiller en ung kvinde, der er sendt på kvindehjem, fordi hun har forbudte seksuelle lyster.

»Det var en meget grænseoverskridende rolle. Jeg har aldrig været letpåklædt eller lavet en sexscene før, men det var fint, fordi jeg fik støtte, og det har givet mig mere mod på det,« siger Fanny Bornedal.

»Det er en anden tid, en gammeldags rolle, langt væk fra mig. Men jeg kunne helt klart genkende den sårbarhed, hun har. Jeg er et følsomt væsen, der føler alt muligt,« siger Fanny Bornedal, der ikke har nye filmroller lige foreløbigt.

Hun ender med at vinde prisen for årets kvindelige birolle.

Også Anden dukker op. Han er aktuel med sin folkeskolekomedie 'Ternet Ninja' om en kynisk, ternet ninja-dukke, en usikker Aske, bøllerne på skolen og den fordrukne onkel Stewart Stardust.

»Jeg har lidt af dem alle sammen i mig. Ternet Ninjas syn på ungerne, jeg har lidt af Askes skvattede kujon, Glens bølle kunne jeg også være, jeg er ikke gået helligt gennem livet, og så er jeg også blevet jagtet på cykel,« husker han.

Anden gik hjem med hele tre priser for bedste børne- og ungdomsfilm, for bedste adapterede manuskript og for originale sang. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Anden gik hjem med hele tre priser for bedste børne- og ungdomsfilm, for bedste adapterede manuskript og for originale sang. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Og så har jeg da også onkel Stewart i mig, hvis baren er åben.«

Så håber jeg, du vil drikke en sjus med mig?

»Ja, meget gerne. Det er en aftale,« griner Anden, der endte med at vinde tre priser.

Sofie Gråbøl spiller en dansk mor i serien 'Liberty' om forældre, der rejser til Afrika med deres børn for at redde verden. Men undervejs svigter hun sig selv og sine nærmeste.

Sofie Gråbøl var nomineret til Årets kvindelige birolle for 'Den tid på året'. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Sofie Gråbøl var nomineret til Årets kvindelige birolle for 'Den tid på året'. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg kan godt genkende det med at ville det bedste og fejle. Jakob Ejersbo fortæller en historie, som alle os, der voksede op i firserne, kan genkende.«

Sofie Gråbøls forældre havde også travlt med alle mulige store tanker, og der kunne det nogle gange gå udover børnene, husker hun.

»Der er ofre i alle krige, og det er altid børnene, det går udover.«

»Men når jeg ser især unge fædre med deres børn, er det så smukt, hvad der er sket.«

»At se håndboldfinalen og at se alle de maskuline, stærke mænd, som tog deres små børn med på armen for at fejre sejren, det er smukt.«

»Der er kommet omsorg. Ungdommen lover godt for samfundet. I er frugten,« siger hun.

B.T. finder også Josephine Park fra DR-serien Doggystyle. Hun spiller provinspigen Jose, der i modsætning til veninden Asta er glad for livet langt fra storbyen.

»Jeg er selv ærkekøbenhavner, men jeg kan godt genkende forvirringen og dårlige forhold. Også til veninderne.«

Josephine Park vinder for Årets kvindelige birolle i tv-serie Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Josephine Park vinder for Årets kvindelige birolle i tv-serie Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Og jeg har altid været mere Jose end Asta. Hende, der klarede sig selv, end den der tog hjem til sine forældre og boede på sofaen,« siger Josefine Park.

Hun er vokset op i en skilsmissefamilie med en masse søskende på hver side, fortæller hun. Og særligt en søster inspirerer.

»Jeg har en hjertesyg lillesøster, seks år yngre end mig, som har overkommet en hjertesygdom. Hun er ret sej og en stor inspiration. Hende har jeg med mig,« siger Josephine Park, der ender med at vinde prisen for årets kvindelige birolle.