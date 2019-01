Zindy Laursen er lige blevet single, men den aktuelle popstjerne håber stadig på børn. Jackie Navarro afslører, at hun kan blive gravid når som helst.

»Du tænker på, at jeg er netop er blevet single?«

47-årige Zindy Laursen smiler genert og kigger ned på restaurantbordet.

Er du blevet single, vil journalisten vide.



»Det ved jeg ikke. Jeg dater, og jeg er åben for at finde den rette,« siger hun kryptisk.

Zindy Laursen søger ny drømmemand og gerne en, der vil være far. Vis mere Zindy Laursen søger ny drømmemand og gerne en, der vil være far.

Bruddet skete for nylig. Hendes forhold til ekskæresten Nicholas Kvaran, kendt fra rapgruppen ‘Den Gale Pose’, gik i stykker, selvom hun havde håbet på børn i netop det forhold.

Nu søger popstjernen fra 90’er-gruppen ‘Cut 'N' Move’ og ‘Zindy Kuku Boogaloo’ nye bejlere.

Ærlig talt stråler hendes skønhed - og kasket - op blandt de godt 600 mennesker, der kommer og går på den nyåbnede restaurant Tramonto Rooftop.

B.T. er inviteret på den røde løber til en tagtop i Carlsbergbyen i København. Den italienske gourmetrestaurant byder på udsøgt (!) rødvin, bobler og fiskesnacks, og de fleste af de inviterede har tilsyneladende valgt at møde op på.

Zindy Laursen ankom med sin veninde Bente Schmeichel Vis mere Zindy Laursen ankom med sin veninde Bente Schmeichel

Her er i hvert fald rødvinskø i baren, men vi sætter os i et hjørne med vintermørk udsigt helt til Amager.

»Det var en meget stor skuffelse, at det ikke gik, for jeg vil meget gerne have børn. Jeg var var ret ked af det. Men nu må vi se. Jeg er lige blevet tjekket, og mit system fungerer stadig. Og ellers kan vi adoptere,« siger sangerinden, der i 90'erne hittede med 'Round 'N' Round'.

Zindy Laursen er lige om lidt aktuel med en ny sang.

Det er en rockballade, og hun kalder den en “her-er-jeg-og-jeg-er-tilbage-sang.”

»Jeg har lavet en vovet musikvideo, der kommer om et par uger. Man kan stadig være sexet, når man er omkring de 50 år. Nogle af de mest smukke kvinder er omkring 50,« siger sangerinden.

Du har jo været kendt, siden jeg var en lille dreng i begyndelsen af 90'erne.

Hun griner et stort smil.

Du har haft mange kærester. Hvorfor har du ikke fundet den far, som du længes efter?

»Altså, det er et bevidst valg, fordi jeg uden at sige for meget har været i forhold, der ikke var sunde for mig, og så kan de ikke være sunde for børnene. Det kunne jeg ikke moralsk stå inde for.«

Er du faldet for såkaldte bad boys?

»Ja, jeg er faldet for de hårde og dominerende typer, og så følger der noget med,« siger hun og fortsætter om et tidligere forhold, der sluttede i 2014:

»Jeg havde en voldelige kæreste gennem seks år, og vi skulle ikke have børn. Det kunne jeg ikke byde dem. Jeg valgte at gå fra glansbilledet og drømmen med manden, børnene og huset.«

»Nu vil jeg have en nænsom mand. Og selvom man har solgt to millioner plader, har man stadig samme usikkerhed som alle andre. Når man skal ud at date, hvad gør man så, og sidder mit hår rigtigt?«

Så nu søger du en blød mand?

»Ja! En blød mand. Det er et godt ord,« siger hun og holder en kunstpause.

»Men som stadig kan sætte mig lidt på plads.«

Hvad er vigtigst?

»Drømmemanden? Han skal have humor. Vi skal kunne grine sammen, for livet er fandeme svært. Udseendet og alderen betyder ikke så meget. Det ville være ideelt, hvis han ikke havde børn, for så kunne vi opleve det sammen,« siger Zindy Laursen.

B.T. møder også Jackie Navarro, og hun har i hvert fald humor. Da hun skal have taget et foto, lader hun, som om hun vil vise bryster ved et splitsekund at åbne op i sin leopardkjole.

»Det er jo B.T.,« griner den smukke forsidefrue ironisk.

Rasmus Møller og Jackie Navarro håber snart på børn Vis mere Rasmus Møller og Jackie Navarro håber snart på børn

Mens kameraet klikker, fortæller hun, at en date engang skred fra regningen på Kong Hans. Hendes bedste madoplevelse var til gengæld med ekskæresten Oliver Bjerrehuus i New York.

Nok om det. Nu er hun sammen med 33-årige Rasmus Møller, og de håber på børn.

»Vi skal have et barn. Vi ved ikke, hvornår det sker, men det kan komme når som helst. Vi skal snart på en fed ferie, og der har jeg tænkt, at jeg ikke vil være gravid,« siger hun.

»Men det kan ske i morgen, det kan ske om tre uger, men vi bliver jo også ældre, så det kan tage tid,« siger 33-årige Jackie Navarro, inden hun går ind til sin Rasmus.

Jackie Navarro er snart aktuel med femte sæson af Forsidefruer Vis mere Jackie Navarro er snart aktuel med femte sæson af Forsidefruer

Der kommer snart en femte sæson af tv-programmet ‘Forsidefruer’, og så arbejder hun dagligt på sin Instagram samt et 'Forsidefruer'-spin-off i form af ‘Fruer uden filter’ på Viafree.