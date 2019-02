»Jeg har oplevet at blive mobbet ,« siger Joey Moe på den røde løber. Også Bent Fabricius-Bjerre, Trine Dyrholm, Birgitte Raaberg og flere andre kendte sætter ord på deres folkeskoletid.

Det sker i forbindelse med musicalen 'Terkel' om en paranoid dreng, som bliver mobbet af bøllerne i folkeskolen.

Så spørgsmålet til de kendte lyder: Var du en mobber? Eller blev du mobbet?

De kendte træder på den røde løber en efter en og blander sig i folkemængden til premieren i Tivolis berømte koncertsal, hvis foyer byder på kæmpe akavarier med hajer og rokker.

Joey Moe Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg faldt ned mellem to stole. Jeg kunne godt finde ud af at sige fra, og jeg holdt mig meget for mig selv,« siger Joey Moe, der voksede op på Amager og fortæller, at mobningen primært var frem til 3. klasse.

»Jeg skal lige overveje, hvad jeg vil dele. Af og til kom dem fra de større klasser, og så fik man bare en røvfuld,« siger han.

»Men jeg har oplevet at blive kaldt alt muligt, fordi jeg kunne finde på at begynde at synge i kantinen.«

Hvad blev du kaldt?

»Jeg blev kaldt bøsse, og så har jeg også en hudfarve, der kan noget andet. Så det var bare om at smile tilbage,« siger han og understreger, at han kommer fra en sund familie, der gav ham værktøjerne til at klare sig.

Den næste i rækken er Trine Dyrholm, som snart er aktuel i filmen Dronningen.

Trine Dyrholm Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg var en, der ikke drillede, for jeg er skolelærerbarn. Jeg har fået at vide, at man passer på de svage, og at man hjælper dem, som bliver mobbet,« siger Trine Dyrholm, der gik på Seden Skole i Odense.

»Men jeg har helt klart haft periode, hvor jeg har været dominerende, så måske har nogle følt sig mobbet,« siger Trine Dyrholm.

»Jeg har også selv prøvet at blive mobbet. Jeg kan huske at få smækket døren i hovedet. 'Er der nogle, somvil med ud i skolegården?'. Og så gik man ind i en lukket dør.«

»Min skolegang var lidt underlig, for efter femte klasse bakkede jeg ud og havde ikke så meget med min skole at gøre. Alle mine venner var uden for skolen,« siger skuespilleren, der har været på teatret siden otteårsalderen og allerede som 14-årig hittede med Danse i måneskin i 1987.

»Der var engang, jeg var med til at mobbe en, fordi han lugtede. Det gjorde han jo ikke engang. Men en dag skulle jeg holde ham i hånden, og så gjorde jeg sådan her,« siger Trine Dyrholm og putter sin hånd op under ærmet.

»Det har jeg haft det dårligt over siden. Det er grusomt. Så jeg vil gerne sige undskyld,« siger Trine Dyrholm.

Hermed gjort.

94-årige Bent Fabricius-Bjerre voksede op på Frederiksberg.

Bent Fabricius-Bjerre Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg var sikkert i knibe ofte, men gudskelov har jeg glemt det,« siger Bent Fabricius-Bjerre, der spillede til morgensang i klassen.

»Jeg var lidt speciel, fordi jeg kunne spille klaver, fra jeg var seks, og for dem der kunne lide musik var det jo sjovt, jeg kunne spille. Så jeg blev ikke mobbet. Tværtimod,« siger den populære komponist.

Veninderne Julie Ølgaard og Laura Christensen kommer. Begge er blevet forældre, og Julie Ølgaard afslører, at hun venter en pige.

»Jeg husker gymnasiet bedre end folkeskolen. Det var skide sjovt. Jeg kan godt misunde dem,« siger Julie Ølgaard.

Julie Ølgaard og Laura Christensen Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Men i folkeskolen var jeg nok den lidt larmende.«

»Jeg var stille og almindelig,« siger Laura Christensen

»Man kan da ikke være stille og almindelig,« siger Julie Ølgaard.

»Jo, det tror jeg, jeg var. Jeg var glad for min klasse. Men jeg kan simpelthen ikke huske det her på stående fod,« siger Laura Christensen.

»Jeg forsøger at huske de gode ting,« siger Julie Ølgaard.

Birgitte Raaberg Foto: Jens Nørgaard Larsen

64-årige Birgitte Raaberg, der spillede Susan Himmelblå i Midt Om Natten, ankommer. Og den smukke kvinde ligner sig selv her 35 år efter.

»Da jeg var omkring 13-14 år blev jeg mobbet kraftigt på min gade, fordi jeg ikke røg. Og jeg var ligeglad, for jeg ville ikke. Og så var jeg udenfor,« siger skuespillerinden.

»Så skiftede jeg klike. Det var en voldsom omgang. En stillede sig op og råbte ind i hovedet på mig: 'Du er grim og dum', fordi jeg ikke ville det samme som de andre.«

»Men det med at have modet til at stille sig uden for gruppen, det lærte jeg i en tidlig alder. Skiderikker, jeg gider det ikke. Det gjorde, at jeg fik en styrke, jeg har brugt siden. Det er sjovt, du spørger. Det har jeg ikke tænkt på i 600 år,« siger hun.

Eddie Skoller Foto: Jens Nørgaard Larsen

Eddie Skoller er mødt op. Han underholdt hele Danmark i firserne med sine tidstypiske karakterer.

»Jeg var hverken eller. Jeg var egentlig heller ikke klassens sjove dreng, selvom jeg blev komiker. Der var nogle fra skolen, som var toneangivende og lavede fis og ballade. Jeg kom godt ud af det med mine kammerater. Jeg var hverken den stærkeste eller svageste, den sjoveste eller kedeligste,« siger Eddie Skoller, der gik syv år på kostskole.

Reality-deltageren Julie Melsen kommer forbi på den røde løber.

»Åh nej, det er de der spørgsmål, du altid stiller. Den er svær,« siger hun.

Julie Melsen Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Min rolle i folkeskolen var, at jeg selv blev mobbet i de små klasser,« siger Love Island-deltageren Julie Melsen, der gik i skole i København.

»Det var det der med at få revet bukserne ned, og der blev kastet med ens ting. Gruppepresset,« siger hun.

Det skete et par år gennem folkeskolen fra 2. til 4. klasse.

»Men så beskyttede jeg mig selv ved at blive mobber. Jeg er ikke stolt af det,« siger hun.

Kan du huske en situation?

»På et tidspunkt klippede jeg hovedet af en af pigernes bamser. Det var lidt synd. Desværre. Jeg har dårlig samvittighed, og jeg har sagt undskyld.«