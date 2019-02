Gustav var den dummeste i klassen, siger han til B.T. på den røde løber. Også Danica Curcic, Cecilie Hother, Stephanie Leon og Julie Ølgaard fortæller om forholdet til deres barndomskvarter.

»Dengang jeg begyndte at lave tv, så folk ned på mig,« siger reality-stjernen Gustav Salinas.

»De sagde, at jeg var et kort kapitel, og at jeg ville blive glemt, men i dag tjener jeg meget bedre end dengang og har 15 ansatte.«

B.T. er på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Mødregruppen'.

Titlen lyder som en såkaldt kvindefilm, og dagens indkøbere i biografen Imperial gør i hvert fald ikke meget for at nedbryde stereotyper om køn. Den vanlige rødvin, popcorn og chokolade er byttet ud med lettere indtagelse som rose, hvidvin og läkerol.

Skuespillerne fra venstre Martin Buch, Danica Curcic, marijana jankovic og Stephanie Leon tager selfie Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Skuespillerne fra venstre Martin Buch, Danica Curcic, marijana jankovic og Stephanie Leon tager selfie Foto: Jens Nørgaard Larsen

En mand med hvidt skæg og briller står oppe ved baren og råber som en anden kommandør til de folk, der køber popcorn.

»Kan I så få fingeren ud?«

En række mennesker vender sig om og griner kærligt med manden, der er ingen ringere end Peter Aalbæk Jensen, der netop har udråbt sig selv som Danmarks eneste sexgangster.

Han er en af flere kendte ansigter, der i dag er mødt op til filmen om en snobbet jetset-mor, der flytter fra Hong Kong til Fyn og bliver en del af en mødregruppe, hun umiddelbart ser ned på.

Gustav har netop udgivet kogebogen Fra Fat til Fabulous Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Gustav har netop udgivet kogebogen Fra Fat til Fabulous Foto: Jens Nørgaard Larsen

Vi spørger de kendte, hvordan de ser på deres gamle kvarter, hvor de voksede op.

Gustav fortæller, at han havde en svær skoletid.

»I min skole var jeg den dummeste, og min bedste veninde fra dengang er akademisk uddannet,« siger han og peger over på sin ledsager.

»Men det er mig, der har ansat hende nu i mit firma. Det handler ikke om, hvilke kort du har på hånden, men hvordan du spiller dem i dit liv,« siger han reflekteret.

Danica Curcic er flyttet tilbage til barndomskvarteret Amager, siger hun og smider hiphoppens håndtegn. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Danica Curcic er flyttet tilbage til barndomskvarteret Amager, siger hun og smider hiphoppens håndtegn. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Filmens hovedrolle, 33-årige Danica Curcic, kom fra Serbien til Amager som et-årig.



»Jeg er jo altid mig selv, men i begyndelsen af tyverne handlede det meget om, at jeg ville væk fra Amager og mine vante roller. At jeg ville ud og finde mig selv og mine egne værdier,« siger skuespillerinden kendt fra 'All inclusive'.

»Det tænkte jeg meget, da jeg flyttede hjemmefra. Jeg var sådan: Fuck af. Jeg skal aldrig tilbage, men nu synes jeg, Amager er det fedeste,« siger hun og smider et håndtegn:

»2300 represent.«

Hun er nemlig flyttet tilbage til Amager.

Den 40-årige tv-vært Cecilie Hother ankommer også. Som barn havde hun 'en sigøjneropvækst' og voksede op på fem forskellige folkeskoler og har boet i Jylland, på Sjælland og i USA.

40-årige Cecilie Hother er netop blevet gravid Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere 40-årige Cecilie Hother er netop blevet gravid Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg har veninder tilbage fra børnehaven, og Facebook er et godt middel til at holde kontakt, for jeg rejser meget på grund af mit job. Jeg ville gerne se flere, men det bliver da til en hurtig kop kaffe,« siger Cecilie Hother, der netop er blevet gravid med sit andet barn og dermed får mere geografisk ro på i huset i Nordsjælland.

»Det var frygteligt at være gravid i begyndelsen. Jeg havde kvalme og kastede op hele tiden. Nu har jeg det fantastisk,« siger tv-værten kendt fra TV 2 Fri.

Stephanie Leon er vendt tilbage til dansk film efter seks års fravær, hvor hun har boet i Los Angeles Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Stephanie Leon er vendt tilbage til dansk film efter seks års fravær, hvor hun har boet i Los Angeles Foto: Jens Nørgaard Larsen

Spanskfødte Stephanie Leon flyttede med sin far til Danmark som seks-årig, hvor hun voksede op med sin danske mor på Frederiksberg. Få år efter medvirkede hun i 'Tøsepiger' som barneskuespiller og har siden da optrådt på lærredet med blandt andet 'Bagland', 'Råzone' og 'Broen'.

»Jeg elsker at rejse tilbage til Spanien og har altid mit spanske blod med mig. Jeg er meget åben, og folk i Danmark er ikke lige så åbne som i Spanien.«

»Det er rart at mærke kys på kinden og sige hej til folk, og de siger hej igen,« siger Stephanie Leon og tilføjer, at vi danskere bliver mere åbne om sommeren.



'Mødregruppen' er hendes første film i seks år, og i de seks år har hun boet i Los Angeles. Finansieret af hendes job som SOSU-assistent i Danmark.

»Jeg er meget nysgerrig på folk, som har haft en svær opvækst og elsker at spise med de ældre på,« siger Stephanie Leon, der blev mor for to et halvt år siden.

37-årige Julie Ølgaard er opvokset i Hellerup og bor nu i hjertet af København i et byhus med skiløberen Gustav Muus.

Julie Ølgaard skal føde til maj Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Julie Ølgaard skal føde til maj Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg har stadig mange venner i Hellerup, så det tænker jeg ikke så meget over.«

»Men folk kan godt have holdninger uden at kende en, fordi jeg er en offentlig person, men det må de gerne. Det lærer man at lave med og tage med et smil,« siger skuespillerinden.

Hun er mor til to-årige Cooper og skal føde igen til maj.

»Jeg skal lige lære at jonglere, for jeg vil stadig se mine venner og arbejde,« siger Julie Ølgaard, der ikke har været del af en mødregruppe.