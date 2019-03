»Min far var død dagen forinden,« begynder den 35-årige sangerinde, Maria Lucia Rosenberg.

Også Zindy Laursen, Oscar Dietz, Bryan Rice og Thomas Evers Poulsen fortæller om deres møde med spøgelser og det overnaturlige.

B.T. er på den røde løber. Til premiere på musicalen ‘Ghost’ i Albertslund. I april måned rykker musicalen til Tivolis Koncertsal i København.

I ved, den gamle film-musical hvor Patrick Swayze og Demi Moore er forelskede med de helt store fremtidsplaner.

35-årige Maria Lucia Rosenberg blev kendt for Popstars i 2003 og har fået en karriere som musical-sanger. Foto: Bax Lindhardt Vis mere 35-årige Maria Lucia Rosenberg blev kendt for Popstars i 2003 og har fået en karriere som musical-sanger. Foto: Bax Lindhardt

Altså lige indtil Patrick Swayze bliver skudt ned, men vender tilbage som spøgelse.

Spørgsmålet er så, om de kendte på den røde løber har set spøgelser. Eller bare noget overnaturligt.

Svaret forholder sig så heldigt, at det har de. Maria Lucia Rosenberg fortsætter:

»Dagen efter min far var gået bort, stod jeg på scenen på Østre Gasværk Teatret. Vi har en sekvens, hvor alt lys forsvinder. Musikken spiller videre, så strømmen er ikke gået,« siger hun.

Det skete i 2009. Under forestillingen ‘Elsk mig i Nat’. I en meget sørgelig scene, hvor alle begyndte at græde, mens danserne hoppede ind og ud ad lyskegler.

»Det varede kun i et minut og var lige i min fars ånd,« siger hun.

»Bagefter gik jeg hen til lysmanden og spurgte: Hvad skete der? Og han var bare sådan: Jeg aner det ikke. I et minut havde han ingen kontrol over det.«

»Det var lidt spooky,« siger Maria Lucia Rosenberg, der tror på det overnaturlige, men næsten altid finder en rationel forklaring på mærkværdige fænomener. Bare ikke på denne.

Zindy Laursen hittede med landeplagen Round 'n' Round Foto: Bax Lindhardt Vis mere Zindy Laursen hittede med landeplagen Round 'n' Round Foto: Bax Lindhardt

Sangerinden Zindy Laursen tror også på det overnaturlige.

»Før jeg blev kendt, visualiserede jeg mit liv og forudså min egen karriere i billeder,« siger den dansk-amerikanske sangerinde, der var en del af bandet Cut'N'Move og blev mere end landskendt i 1990erne.

»Jeg så og forestillede mig, hvordan jeg ville stå på en scene og underholde folk. Det lykkedes. Jeg tror på tankens kraft,« siger sangerinden, der visualiserer og mediterer dagligt.

»Jeg oplevede det, da vi spillede i Köln foran 300.000 mennesker. Det var lige præcis det moment, jeg havde set. Jeg kneb en tåre,« siger sangerinden, der sandsynligvis også har set et spøgelse som 19-årig.

Hendes morfar, der havde opfostret hende i Svendborg, døde, da Zindy Laursen var otte år gammel, og som 19-årig var hun flyttet til København.

Hun havde købt en gammeldags rød velourstol, der stod i hendes stue, og som hun en aften sad i.

»Lige pludselig rejste hårene sig på mig, og jeg så omridset af et eller andet. Jeg fik fornemmelsen af, at det var min morfar. Jeg blev sgu lidt bange,« siger Zindy Laursen.

»Jeg tror på, det var en besked til mig,« siger sangerinden.

Oscar Dietz blev kendt som superhelten Antboy Foto: Bax Lindhardt Vis mere Oscar Dietz blev kendt som superhelten Antboy Foto: Bax Lindhardt

Den 18-årige ungdomsskuespiller Oscar Dietz, der går i 3.g på Gribskov Gymnasium, tror til gengæld ikke på spøgelser.

Men han kan godt mærke, at der nogle gange sker nogle uforklarlige fænomener.

»Som når jeg ligger mega træt om morgenen i min seng og slet ikke kan komme op, og så er første modul aflyst. Der tænker jeg, at det er nogle overnaturlige kræfter, der frelser mig,« griner han.

Dengang i midten af 90’erne, da popsangeren Bryan Rice gik i gymnasiet, arbejdede han på Ledreborg Slot nær Roskilde som sangtjener.

No Promises-sangeren Bryan Rice (tv) med sin mand, Mads Enggaard Foto: Bax Lindhardt Vis mere No Promises-sangeren Bryan Rice (tv) med sin mand, Mads Enggaard Foto: Bax Lindhardt

»En aften efter en champagnesmagning gik jeg rundt med en 70-årig gammel dame, som havde været barneplejerske, og hun sagde: ‘Bliv ikke bange, hvis nogen lukker en dør efter dig.«

»Der var også et mærkeligt maleri, hvor man kunne se mærkelige skygger i baggrunden. Den gamle dame sagde, det var spøgelser.«

Bestikket fløj

Sammen med veninden og skuespilleren Cecilie Stenspil, der også arbejdede der, stod han en dag og vaskede op.

»Vi kan begge huske, at vi vaskede bestik op i nogle kasser. Vi så en teske, der hoppede fra en vask og over til en anden vask. Du kan spørge hende ved lejlighed,« siger sangeren, der er mødt op med sin mand, Mads Enggaard, der tror på en større, åndelig sammenhæng.

Vild med dans-danseren Thomas Evers Poulsen (th) med sin kæreste, Sæthór Kristjánsson. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Vild med dans-danseren Thomas Evers Poulsen (th) med sin kæreste, Sæthór Kristjánsson. Foto: Bax Lindhardt

Også Thomas Evers Poulsen møder op med sin kæreste, Sæthór Kristjánsson.

»Jeg tror overhovedet ikke på sådan noget. Der er jeg helt slukket,« siger Sæthór Kristjánsson, så vi må nøjes med at spørge danse-kæresten.

»Jeg fik håndlæsning i programmet Nærkontakt på Kanal 4,« siger Thomas Evers Poulsen.

»Og hun ramte fuldstændig spot on. Det var helt private ting, jeg aldrig har fortalt,« siger Thomas Evers Poulsen.

»Det handlede om min person. Jeg fik at vide, at jeg tog en facade på og skulle give mere af mig selv, og det har jeg taget til efterretning.«

»Og jeg kunne godt mærke, at jeg holdt igen for en masse ting. Og det synes jeg ikke, at jeg gør mere. Jeg har åbnet mig op,” siger han.

Mere konkret bliver det ikke. Klokken ringer, og musicalen går i gang.