Flere af Københavns spidser husker og hylder Master Fatman. Danmark mangler skæve eksistenser, mener Bertel Haarder og andre kendte, der er mødt op i Tivoli.

Hej Jesper Binzer. Mangler vi de skæve eksistenser?

»Nu er der lige røget en, så det gør der helt sikkert,« svarer rocksangeren Jesper Binzer fra D:A:D med henvisning til Master Fatman, også kaldet Tykmesteren og Morten Lindberg.

En elsket sanger, Vild med-dans-danser, radiovært, skribent, filminstruktør, københavnsk kultfigur og ikke mindst kosmisk kærlig far, der efterlader sin kone og fem børn.

Jesper Binzer og Louise Giese.

»Jeg hang en del ud med Master Fatman, og jeg kan ikke se retfærdigheden i, at han skulle afsted,« siger Jesper Binzer.

»Han var konferencier, da jeg engang spillede solo på Nemoland på Christiania uden D.A.D, og han sagde: 'Når man først en gang har mærket, hvad man selv kan, så glemmer man det aldrig. Han var meget klog.«

»Man skal turde både at være klog og skæv, og dem mangler der. For det er dem, der ikke passer ind i de små firkanter og ensretningen, som giver os størst værdi,« siger Jesper Binzer og kigger mod indgangen til Glassalen.

»Og nu er jeg typen, der går ind nu, og havde håbet på en lille Petit four,« siger den travle rocksanger, der må sande, at der ikke er godbidder og vin.

B.T. er på den røde løber til gallapremiere på Rytteriets liveshow i Glassalen i Tivoli.

Kun få af kendisserne træder op på den røde løber, og aldrig har man set så lange ølkøer, så det er om at være på.

Rytteriets live-show er en moderne revy, hvor der bliver taget kærligt hånd om arketyper på skæve eksistenser.

Verdensmanden på stenbroen med papvin og rulletaske. Den vagina-forstyrrede forstadsalkoholiker. De liderlige husmødre på udkig efter en rigtig mand at forføre.

Birgitte og Bertel Haarder.

Hej Bertel Haarder. Mangler vi skæve eksistenser?

»Jo, det kan man godt sige, men samtidig dyrker vi dem jo, fordi vi lever i en perfekthedskultur,« siger den tidligere undervisningsminister.

»De unge og måske også de ældre vil være perfekte og derfor elsker vi dem i det skjulte - og dyrker dem.«

»Og jeg er meget berørt af at måske en af de mest uperfekte, nemlig Master Fatman, netop er død,« siger han og husker sit møde med ham.

»Vi havde en konkurrence i et tv-program om at lave den bedste madpakke til børn, og jeg vandt over ham, selvom hans madkasse var fuld af vingummibamser. Det var typisk ham,« griner Bertel Haarder.

»Jeg mindes hans humor, hans mangel på selvhøjtidelighed og imødekommende charme. Han var modsvaret på perfekthedskulturen,« siger Bertel Haarder, der har fået øjnene op for konsekvenserne af, at alle føler, de skal være perfekte.

»Jeg har hidtil haft svært ved at tage alt det med perfekthedskulturen alvorligt, men det gør jeg nu.«

»Jeg sad forleden og talte med en masse unge mennesker om stress, og de overbeviste mig. De bekræftede alle sammen, at det skyldtes perfekthedskulturen og angsten for at blive hængt ud,« siger han.

Ibi Makienok.

Også tv-værten Ibi Mackinok er berørt af Master Fatmans død.

»Det er meget sørgeligt. Jeg lavede engang ungdomstv i Randers, hvor jeg interviewede ham. Han var rar og varm,« siger hun.

»Taget i betragtning af hvor småt vores land er, synes jeg, vi har mange skæve eksistenser, men vi må meget gerne blive, for de er meget nødvendige.«

»De er med til at trække den anden vej og åbne op for kunst og kultur. Jeg er kæmpe fan af Dirch Passer, og det er min søn også,« siger hun om Anakin, der netop er fyldt 11 år.

Nikolaj Koppel.

Efter showet møder B.T. musikeren Nikolaj Koppel er også ked af Master Fatmans død.

»Det er et stort tab. Vi lavede engang en fest på Nimb, hvor han blandt andet havde hyret et cubansk orkester. Han var hjertet i festen. Det er gået mere og mere op for mig, at alle de syd- og mellemamerikanske musikere sov hjemme hos ham selv,« siger Nikolaj Koppel.

»Han var en sprudlende ildsjæl med et kæmpe hjerte. Selvom jeg var i hans periferi af bekendtskaber, var det alt med kæmpe bjørnekrammer,« siger Nikolaj Koppel.

»De skæve eksistenser kan vi ikke få nok af. Har vi dem ikke, bliver her alt for regelret. De sætter vores liv i perspektiv,« siger Nikolaj Koppel, der selv er vokset op med skæve eksistenser og divaer i operaen.

Jesper Binzer går forbi og hilser på Nikolaj Koppel.

»Pas på ham journalisten. “Du ender på forsiden,« siger Jesper Binzer og forsvinder ud i natten.