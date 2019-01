Popstjernen Christopher fortæller, at han som usikker teenager jagtede modetøj, og at modeverdenen kan blive for overfladisk, da B.T. møder ham backstage ved Copenhagen Fashion Week.

»Årsagen til, at jeg købte modetøj, er jo bare den, at jeg som alle andre også var ung og usikker.«

Sådan siger popstjernen Christopher til B.T. mandag aften backstage under Copenhagen Fashion Weeks' og Boozt.com's store åbningsshow i betonhallerne Tap1 på Amager.



Flere hundrede primært teenagepiger har købt billet for at se modeller gå catwalk i farverigt og excentrisk tøj og høre popsangere som Nicklas Sahl og stjernen Christopher.



Og mens smukke, unge mennesker i alle regnbuens farver går frem og tilbage mellem de to lange tribuner til elektroniske stenalderrytmer, kommer Christopher endelig på scenen. Til stor jubel, mens den blonde skønhed synger og danser livligt rundt i salen.

Christopher Lund Nissen skal med til et par show i løbet af ugen med sine kæreste, model Cecilie Haugaard.



B.T. fanger umiddelbart efter en svedende Christopher, der gav alt i de 20 minutter, han var på.

»Det plejer at være ret stift at optræde til modeugen, men det her var mega fedt. Det var røv fedt. Måske fordi jeg havde taget et valg om at få folk til at løsne lidt op,« siger Christopher, der fløj frem og tilbage, fik folk til at smide hænderne op og pegede på udvalgte publikummere.

»Jeg vil gerne give interview. Kom med ned backstage om fem minutter,« siger popsangeren, for han skal lige køle af i kælderen.

Christopher er klædt i sort T-shirt og sorte jeans. Hvad mon hans tøj har kostet?

»Hvad det koster?« griner han i kælderen.

Da B.T.'s fotograf spørger om et portrætfoto, finder han vinterfrakken frem.

»Jeg har ikke sindssygt mange bukser, men dem, jeg har på, er mega fede. Mit tøj er nok casual high,« siger han og fortæller, hvilke mærker de er fra.

Skal du selv af sted?

»Jeg skal ud og se et par show. Det har min kæreste overtalt mig til, hun går meget op i det, og jeg tager med, hvor hun skal hen. Det er fedt, at Danmark har en modeuge og masser af gode designere,« siger han.

Mode kan godt blive for uptight og som kejserens nye klæder, ifølge popstjernen.

Der er en fordom om, at modeugen handler om at sidde på første række?

»Ja. Modefolk er sgu lidt uptight, ik'. Jeg kan sgu bedre li', det er lidt hyggeligt og casual, og at der er lidt løssluppen stemning i stedet for elevatorblikke og vurderingen af, hvad ens tøj koster. Det hader jeg.«

Så du kan godt synes, at modeverdenen er lidt for ...ehm..?

»Posh. Ja, helt klart. Der er en mode med, at jo mere second hand og slidt det er, jo federe er det. Den er jeg ikke hoppet på. Der er meget grim mode,« siger han og tilføjer:

»Mode er jo 'Kejserens ny klæder'. Der skal bare være en, der går med et eller andet, så har alle grimt tøj på.«

Han fortæller, at han engang selv løb i slipstrømmen på alle andre.

»Min lillebror har været sådan en, der gerne ville skille sig ud og derfor været først. Jeg har mere fulgt med,« siger Christopher.

Engang tog han det på, der var 'in'.

»Jeg havde en færdelig periode i mit liv, hvor jeg havde baggy jeans og skatesko, og så var der en, som sagde til mig: 'Det nye bliver stramme bukser', og jeg tænkte: 'Jeg kommer aldrig til at tage et par stramme jeans på. Aldrig'.«

»Så et halvt år efter rendte jeg rundt i heroinstramme bukser.«

Så du fulgte strømmen?

»Ja, jeg fulgte bare med. Jeg skulle lige se nogle andre have dem på og tænke: »Ja, det ser sgu meget fedt ud.«

»Så hvis nogen sagde til mig, at trompetbukser var det nye, tænkte jeg: 'Forget about it', men så når David Beckham havde dem på, så du mig i et par trompetbukser lige bagefter,« griner han.

Kan det ikke blive ret plat, når man bare følger med?

»Det er jo bare, at jeg også var ung og usikker. Man famler i blinde. Ham der ser meget fed ud. Kunne jeg være ham? Når man bliver ældre, bliver man mere sikker.«

Modeugen spiller vel også på de usikre unge, de vil have til at købe en masse nyt tøj?

»Helt sikkert. Og i dag kan jeg bedre lide at 'play it safe'.«

Chistopher kalder aftenens optræden for den fedeste, han har oplevet, under en modeuge.

»Men jeg er jo også i en position som popstjerne, at jeg kan være den første til at gøre noget. Jeg tog for eksempel læderjakke på, og så pludselig havde alle læderjakker. Og så overvejede jeg at skifte, men det ville jeg ikke, fordi jeg føler, det er blevet 'min ting',« siger han og tager en vinterfrakke på til ære for fotografen.