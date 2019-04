De fleste danske anmeldere giver "Avengers: Endgame" topkarakterer. Kun én anmelder er mere forbeholden.

De danske filmanmeldere har svært ved at få armene ned over "Avengers: Endgame".

"Episk imponerende", "Den vildeste superhelte-rutsjebanetur nogensinde" og "Et brag af en film". Sådan lyder nogle af ordene fra anmelderne i B.T., filmmagasinet Ekko og Information.

Sammen med Jyllands-Posten giver de den 22. film i Marvel Cinematic Universe og kulminationen på den største franchise i filmhistorien mellem fem og seks stjerner.

Kun Ekstra Bladets anmelder er knap så begejstret og nøjes med at give filmen tre ud af seks stjerner. Henrik Queitsch mener, at den længe ventede finale i "Avengers"-serien "kører i tomgang i tre stive timer".

- Hverken de to instruktører eller den stjernespækkede besætning har fået lov til at sætte synderligt mange personlige aftryk på dette maskineri, skriver han.

Anderledes begejstret er en stor del af det øvrige danske anmelderkorps.

- Jeg græd, grinte, sad ude på kanten af sædet i spænding, måbede af benovelse, hujede højt af overraskelse og henrykkelse - og gentog alt dette i de tre magiske timer, som afslutningen på Marvel Cinematic Universe varer, skriver Ekkos Ida Rud.

Hun mener, at det særlige ved filmen er, at den står på skuldrene af sine forgængere.

- Men hvis man er Marvel-jomfru, vil jeg vove den påstand, at man godt kan nøjes med at se denne film og forgængeren, "Avengers: Infinity War".

Forventningerne til den sidste "Avengers"-film har været tårnhøje. Og ifølge B.T.'s Thomas Brunstrøm er kulminationen på 11 års superheltehistorie den mest komplette film i serien.

- Handlingen tager en temmelig uventet drejning, idet det, man troede hele filmen ville handle om, bliver afviklet på et kvarters tid. Og så er det faktisk lidt svært at fortælle ret meget mere om plottet uden at ødelægge fornøjelsen, skriver han.

"Avengers: Endgame" har premiere i en lang række biografer landet over onsdag den 24. april.

/ritzau/