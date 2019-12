Det danske teater Aveny-T har som det første i verden sat sig for at lave et teaterstykke om Greta Thunberg.

Hun skolestrejker for klimaet, skælder verdens ledere ud, og tidligere på måneden blev hun kåret som Årets Person af det amerikanske nyhedsmagasin Time.

Greta Thunberg er på alles læber, og nu har teateret Aveny-T i København som det første i verden sat sig for at skabe en teaterforestilling om den 16-årige svenske klimaforkæmper.

Det oplyser teatret i en pressemeddelelse.

Aveny-T skriver om forestillingen:

- "Mit navn er Greta Thunberg - jeg skolestrejker for klimaet" er en forestilling om et ungdomsoprør, som har til formål at redde stumperne fra en generation, der bare har raget til sig og ladet stå til.

Hovedrollen som Greta Thunberg skal spilles af den 22-årige danske skuespillerinde Karla Løkke.

Hun er især kendt for sin rolle som datteren Hannah i DR's dramaserie "Arvingerne" og har også spillet Lyda i DR-julekalenderen "Pagten" fra 2009.

"Mit navn er Greta Thunberg - jeg skolestrejker for klimaet" iscenesættes af instruktør Emil Rostrup.

Han udtaler i pressemeddelelsen:

- At undersøge et levende ikon, der på under et år næsten har fået status som en af de store profeter, finder jeg vildt interessant. Hvad gør det ved et menneske? Og hvilke psykiske konflikter indebærer det at have verdens øjne rettet mod sig?

Forestillingen Greta Thunberg vil blive opført med svenske undertekster for at række ud efter unge i hele Øresundsregionen.

"Greta Thunberg - jeg skolestrejker for klimaet" har premiere 7. januar 2021.

/ritzau/