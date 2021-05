Den toårige har ikke nogen prinsetitel, men han er en del af den engelske kongefamilie, som snart forøges.

Et verdensberømt drengebarn kan fejre fødselsdag 6. maj 2021. Her fylder Archie, der er søn af hertuginde Meghan og prins Harry, nemlig to år.

Kort efter sin fødselsdag kan han se frem til at få en ny titel - nemlig titlen som storebror.

Archies mor, hertuginde Meghan, er gravid med en lille pige, og hun skal føde i løbet af sommeren.

Sidste år endte en graviditet i en tragedie for hertuginden, da hun mistede et ufødt barn. Hun skrev efterfølgende et hjerteknusende essay om episoden og har generelt talt åbent omkring det.

Men nu smiler lykken til parret, og familien venter spændt de sidste måneder, inden de skal møde lillesøster.

Archie selv er født i 2019 på Portland Hospital i London, og inden hans fødsel havde der angiveligt været drama internt i den engelske kongehus.

Det kom for nylig frem, da parret stod frem i et tv-interview med den amerikanske tv-vært Oprah Winfrey.

Næsten 50 millioner så med, og særlig genlyd gav det, at Meghan fortalte, at der før fødslen af Archie var en bekymring i kongehuset for, hvor mørk hans hud ville blive.

Episoder som denne er først blevet beskrevet, efter at parret i 2020 meddelte, at de ikke længere ville været fremtrædende medlemmer af den engelske kongefamilie.

Det betyder, at de ikke længere kan bruge deres royale titler, og faktisk valgte parret allerede ved Archies dåb hans prinsetitel fra.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor - som hans fulde navn lyder - blev døbt i det private kapel på slottet Windsor Castle i England.

Det vides endnu ikke, hvor den kommende lillesøster skal døbes, da parret sidenhen både er trådt ud af den officielle del af Kongehuset og flyttet til Californien i USA.

Hertuginde Meghan er nemlig amerikaner, og Archie har derfor både engelsk og amerikansk statsborgerskab.

Det forventes også, at den lille pige vil få dobbelt statsborgerskab.

/ritzau/