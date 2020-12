Satirikeren og sangskriveren skal stå i spidsen for uddelingen af Bodilprisen 2021.

Årets bedste præstationer på dansk film skal findes, hyldes og hædres af de Danske Filmkritikere til uddelingen af Bodilprisen.

I front for showet næste år står satirikeren og sangskriveren Annika Aakjær.

Det oplyser de Danske Filmkritikere i en pressemeddelelse.

I sidste måned var Annika Aakjær vært ved årets Danish Music Awards og ser nu frem mod endnu et stort værtsjob, når de 14 statuetter skal uddeles den 20. marts ved et coronavenligt gallashow i Folketeatret i København.

- Jeg er virkelig glad for at blive spurgt, om jeg vil være vært på Bodilprisen og har tænkt mig at gøre mig ekstra umage for, at det bliver et show, som er filmbranchens showfolk værdig.

- Jeg har tænkt mig at rulle med alt, hvad jeg har, og glæder mig enormt meget, siger Annika Aakjær i pressemeddelelsen.

Formanden for de Danske Filmkritikere, Nanna Frank Rasmussen, er begejstret over, at Annika Aakjær skal guide de nominerede gennem aftenen.

- Hun har et sindssygt skarpt satirisk blik for, hvad der rører sig i den kulturelle og politiske andedam, og hun er ikke bange for at sige - eller synge - tingene højt, siger Nanna Frank Rasmussen i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Derudover er hun også bare helt utrolig sjov. Sidste år var hun med som gæst på scenen - i år er hun vært for det hele, og det glæder vi os til at opleve, lyder det.

De nominerede til Bodilprisen 2021 offentliggøres 14. januar.

Der uddeles sædvanligvis priser til Bedste Danske Film, Bedste mandlige Hovedrolle, Bedste Kvindelige Hovedrolle, Bedste Mandlige Birolle og Bedste Kvindelige Birolle.

Der er også statuetter for Bedste Manuskript, Bedste Fotograf samt Bedste Dokumentarfilm, Bedste Amerikanske Film og Bedste Ikke-amerikanske Film.

Ud over disse priser uddeler de Danske Filmkritikere en Sær-Bodil for en af årets væsentlige indsatser samt en Æres-Bodil til en person, der gennem årene har markeret sig betydningsfuldt.

/ritzau/