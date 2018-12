Sangerinden Annette Heick har en elsket tradition til jul, og planlægningen kan godt starte allerede året før.

De seneste 12 år har Annette Heick slået øjnene op den 23. december med sommerfugle i maven.

Dagen før juleaften er nemlig helt særlig for sangerinden, hendes mand, tv-kokken Jesper Vollmer, deres to børn på 14 og 9 år og for sangerindens forældre, Keld og Hilda Heick.

Annette Heick arrangerer hvert år en juletur for hele familien, og den er hemmelig indtil selve dagen.

Det er en tradition, Jesper Vollmer sætter stor pris på.

- Vi starter altid dagen med at tage ind til De Kongelige Stalde på Christiansborg til mine gamle kolleger, og så kører vi rundt i hestevogn, fortæller Jesper Vollmer, der i mange år var kok for kongehuset.

- Når vi er færdige med karetturen, spiser vi kage og boller, og så tager Annette over. Hun har så lagt en plan for dagen, og den har altid et tema, fortæller han.

Mens juleturen altid begynder på samme måde, er det vidt forskelligt, hvad resten af dagen kan byde på.

- Det er altid noget med et historisk tema, der kan gøre os klogere. Og så skal det være noget, vi ikke har set før eller ikke har forventet at se, forklarer Annette Heick.

- Sidste år var temaet "Arbejdernes København", så der var vi på Arbejdermuseet og rundt i de gamle fattigmandskvarterer på Vesterbro.

- Året før var det "Bryggernes København", så der begyndte vi på Carlsberg og så nogle af de private boliger derude. Der har også været et tema, der hed "På toppen af København", hvor vi var rundt i alle tårnene, og alt foregik oppe, siger Annette Heick.

- Vi har også haft "Da morfar var knægt", hvor vi var rundt de steder, hvor min far boede som barn, og så var vi på Københavns Bymuseum, som havde en udstilling om pigtrådsmusik, siger hun.

For Annette Heick er det helt specielt at få lov til at have en årlig dag med familien, hvor kun hun ved, hvad der skal ske.

- Det er et højdepunkt for mig, og det har det været i 12 år. Planlægningen kan godt starte et helt år før. I hvert fald er det tit der, idéen til, hvad vi skal, er der. Og jeg elsker at gå og planlægge det, siger hun.

Det er dog ikke kun hende, der synes, at juleturen er et højdepunkt midt i travlheden. Det er en dag, hele familien glæder sig til, fortæller Jesper Vollmer.

- Det er altid ret specielt, for Annette plejer at få arrangeret et eller andet, som man normalt ikke kan komme til. Vi har for eksempel også været på Rigsarkivet og se Hitlers underskrift.

- Vi får intet at vide om, hvad vi skal, før dagen oprinder. Men det er altid så hyggeligt, og så bliver det kombineret med et dejligt sted at spise til frokost. Det bliver ofte sent på dagen, før vi kører hjem, og så er det tradition, at vi får risengrød til aftensmad og bare ligger på ryggen på sofaen, siger han.

/ritzau/