Med hastige skridt og en lille smule forvirret kommer Annette Heick ind ad døren på en restaurant i nærheden af Tivoli i København.

Fra morgenstunden har hun været ude at lægge stemme til en tegnefilm, og nu kan hun lige nå en frokost og et interview, inden hun skal videre til prøver på den stort anlagte musical "Mamma Mia", som havde premiere 22. januar.

Her indtager hun hovedrollen som Donna i musicalen, der er inspireret af det svenske band Abbas musik.

I ugevis har hun haft lange og heftige øvedage fra tidlig morgen til sen aften, og Annette Heick er kommet i sit livs form.

Men det hektiske forløb har også været en udfordring for hende.

- Jeg har kørt dobbeltjob i lang tid. Først havde jeg julekoncerter i december og så nytårskoncerter siden 2. januar. Det var nok lige været at spænde buen for hårdt.

- Jeg har eddermaneme brugt meget energi uden at få meget søvn, siger Annette Heick.

Mamma Mia-musicalen er en stor opsætning.

Sidst den blev sat op i Danmark var i 2010, hvor den høstede store roser fra anmelderne, og musicalen har samtidig været sat op i udlandet.

Derfor er det et internationalt hold, der sørger for at få musicalen ud over rampen.

Den 48-årige sanger, tv-vært og skuespiller har nok underkendt opsætningen lidt.

- Jeg havde ikke tænkt, at det ville være så stor en mundfuld. Jeg havde nok tænkt, at det bare var Abba-sange, og dem kender jeg både forfra og bagfra, fortæller Annette Heick.

Der tog hun fejl, og den lange periode med flere job har betydet, at buen har været spændt så hårdt, at strengen har været tæt på at sprænge.

Det er noget Annette Heicks to sønner, Eliot og Storm, har mærket. Særligt den mindste, Storm, på 11 år har spurgt meget efter sin mor.

- Børnene har ikke set mig i flere dage. Jeg når lige at komme hjem og kysse dem på kinden om natten, og så er jeg som regel taget afsted igen, før de er stået op, siger hun.

- Det er ufedt, men sådan er det her fag. Det er ikke et job fra otte til fire. Vi måtte have en snak om det forleden dag med den yngste. Så siger han pludselig: "Jeg savner dig". Det gør smadderondt at få at vide.

- Det er barske løjer, men jeg synes også, at børn har godt af at få at vide, at det koster noget at have en karriere. Penge er ikke noget, man plukker på træerne. De kommer, fordi man arbejder, siger hun.

Derfor har det også været vigtigt for Annette Heick at forklare sine børn, hvorfor hun ofte er væk i lange perioder af gangen, eller hvorfor alle weekender i 2020 allerede er skrevet ind i kalenderen.

- Jeg har en kæmpe omsorg for mine drenge. Som de fleste nok har det, har jeg lyst til at pakke dem ind hele tiden og passe på dem samt sørge for, at de bare skøjter derudad, men sådan er livet bare sjældent for nogen, siger hun.

Under den lange øveperiode har der været øjeblikke, hvor den yngste søn, Storm, har savnet sin mor for meget.

Sådan har det også været tidligere, eksempelvis da Annette Heick i foråret spillede forestillingen "Evita" i Herning.

- Jeg var simpelthen nødt til at hente ham. Han vidste ikke, hvor jeg var. Så jeg havde ham med til forestillingen hver eneste dag, så han fandt ud af, hvordan mors hverdag var, siger Annette Heick.

Samme manøvre har hun været nødt til at tage i brug til denne forestilling, hvor den yngste søn igen har været med på arbejde, da savnet blev for stort.

Derfor var der også en særlig Abba-sang, der fik følelserne til at løbe løbsk for skuespilleren, nemlig "Slipping Through my Fingers" fra 1981.

Sangen handler om, hvordan tiden med børnene pludselig kan forsvinde, og særligt de første par linjer fik tårerne til at trille under øvelserne.

Annette Heick bryder ud i sang: "Skoletasken med, tager afsted, det er tidlig morgen".

- Jeg er en tudetante. Jeg ser med det samme min lille knægt gå op ad indkørslen med sit lille tornyster på ryggen på vej til skole. Så ved jeg godt, at det er super skrøbeligt. Om to år går han ikke op gennem indkørslen med sin lille skoletaske, for så er han to meter høj med dyb stemme, fortæller hun.

Annette Heick har en en tæt relation til sine to sønner, og når hun er sammen med dem, er hun det 100 procent.

Men hvor Annette Heick kræver meget af sig selv og sit arbejdsliv, kræver hun også noget af sine børn.

Det er godt illustreret med den pakkekalender, som sønnerne fik til jul.

Andre forældre havde måske valgt at give 24 små pakker med slik eller andre småting, men familien Heicks pakkekalender indeholdt 24 små konvolutter med spørgsmål om danmarkshistorien.

Hver konvolut udløste point, som til sidst kunne omsættes til kroner og øre, forklarer hun.

- Jeg kræver, at de opsøger viden og har samtaler, der ikke bare er sovs og kartofler. Det skal være samtaler, der udfordrer lidt, siger Annette Heick.

- Det er en krævende tilgang til moderskabet, men det er også noget, der gør, at vi får talt sammen, siger hun.

Musicalen "Mamma Mia" fik premiere i Tivolis Koncertsal i København 22. januar og kommer derefter til Holstebro, Aalborg, Randers, Vejle, Esbjerg og Viborg.

/ritzau/