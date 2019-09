Der var sang og selvbruner-snak, da Annette Heick så ABBA-musicalen "Mamma Mia" i London og mødte holdet bag.

Foden vipper langsomt, men taktfast. Fingrene knipser, og håndleddene roterer i cirkelbevægelser. Hovedet nikker op og ned, mens læberne diskret mimer teksterne.

Ud over det fyldte teater spiller et potpourri af en række velkendte ABBA-melodier.

På række "L" har den danske sanger og skuespiller Annette Heick netop sat sig til rette på et mørkerødt velour-klapsæde i det højtidelige Novello Theatre i London. Ved hendes side har kollegaen Matilde Zeuner Nielsen taget plads.

De to kvinder skal selv spille hovedrollerne i stykket som mor og datter, Donna og Sofie, når musicalen "Mamma Mia" til januar for første gang siden 2010 vender tilbage til København og får premiere i Tivolis Koncertsal.

Derfor er de draget på researchtur til den engelske hovedstad, hvor de for første gang nogensinde skal overvære ABBA-musicalen.

De næste to timer er for de to skuespillerinder fyldt med smil, sang og tårer.

Med en skiftevis alvorlig og smilende mimik er Annette Heicks øjne hele tiden rettet mod scenen kun afbrudt af korte samtaler med Matilde Zeuner Nielsen og den obligatoriske pause mellem første og anden akt.

- Der var så mange gange, at jeg blev virkelig rørt. Jeg synes, at der var rigtig mange højdepunkter. Men sangen "Slipping Through My Fingers" gik virkelig ind. Det var et virkelig, virkelig fint øjeblik.

"Slipping Through My Fingers" er skrevet af Björn Ulvaeus og Benny Andersson og handler om børn, der alt for hurtigt bliver store.

- Det er så følsomt at sætte ord på. Det er så skrøbeligt. Man har de her børn i så kort tid, og så er de væk. Man kan ikke fastholde det. Det smuldrer mellem fingrene på en.

- Man ved det godt, og det skal også være sådan, for de skal ud i verden. Men man har lige set dem med skoletasken på ryggen, og i næste øjeblik er de voksne. Uf, det gør naller, siger Annette Heick efter forestillingen.

Tidligere på dagen har de mødt deres engelske modstykker, Mazz Murray og Lucy May Barker, der spiller henholdsvis Donna og Sophie i den engelske opsætning af den verdensberømte musical.

Det hurtige møde forud for forestillingen bød på grin, latter og velkendte ABBA-dansetrin. Men også et fif skuespiller til skuespiller om den nødvendige, men berygtede selvbruner.

- Både Matilde (Zeuner Nielsen, red.) og jeg har været sådan: "Åh nej, der står i kontrakten, at man hver mandag går til selvbruner". Vi har hørt alle mulige historier fra dem, som tidligere har lavet forestillingen, om, at man til sidst er helt gul i huden og smitter af på sit sengetøj.

- De engelske skuespillere fortalte så, at vi skal have fat i en bestemt mousse og blandt andet smøre babyolie her og her, siger Annette Heick, imens hun peger på forskellige dele af kroppen.

- Det var simpelthen så sødt. Man står og taler med nogle helt fremmede mennesker, og så står man og taler om, hvordan man spraytanner sig selv. Hold kæft, det var sjovt, siger skuespilleren med et stort grin.

Foruden tanker om selvbruner forbereder Annette Heick sig også til rollen som Donna ved at træne sang, skuespil og fysik, som skal være i top, inden hun til januar toner frem i det, som hun selv betragter som sin drømmerolle.

For den 47-årige sangerinde og skuespiller har ABBA-musikken nemlig en helt særlig plads i hjertet.

- Hvis jeg kunne rejse tilbage i tiden til den lille pige, som stod og sang i sjippetovet og fortælle, at jeg en dag kommer til at stå på scenen og synge de her sange rigtigt - og også kommer til at møde Björn Ulvaeus - så havde jeg ikke troet på det.

- Jeg glæder mig simpelthen så meget, og jeg vil gøre det med kæmpe ærefrygt. Jeg vil leve op til Björn Ulvaeus og Benny Andersson.

- I forhold til skuespillet er jeg ikke særlig bange, det er jeg ret sikker på. Men i forhold til sangene vil jeg gerne have, at de sidder lige i skabet og får det rette udtryk, siger Annette Heick.

Ved stykkets afslutning er det tydeligt, at Annette Heick kan de fleste af sangene udenad. Med hænderne svingende over hovedet synger hun sammen med resten af teatret med på "Dancing Queen", imens hun både hopper og danser.

Med tydelige vink over mod plads L1 og L2 sender de engelske Donna og Sophia en åbenlys hilsen til deres danske modstykker.

- Det var helt vildt. Vi blev starstruck på den der pjattede teenager-agtige måde. Det var også fedt, at vi kunne vinke tilbage og på den måde sige "tak for showet".

- Det var en ekstra god lille ting. Det var til os. Det var et rigtig fint, lille moment, siger Annette Heick om oplevelsen.

Da der fra scenen bliver spurgt, om folk vil have et ekstranummer, er der ingen tøven i hendes svar.

- Yes, råber hun mod scenen sammen med resten af publikum i det fyldte teater, hvorefter hun synger med på "Waterloo" fra start til slut.

Netop dansen, sangen og festen er noget, som Annette Heick tager med sig ud af teatret.

- Jeg elsker her til sidst, når man laver den der fest. I nogle musicals virker det påklistret, og andre gange - som i dag - virker det bare 300 procent.

- Man har sunget sig hæs og danser ud af teatret med et smil herfra og dertil, siger hun, mens hun peger på først sit venstre og dernæst sit højre øre.

Den danske opsætning af "Mamma Mia" har premiere den 22. januar 2020 i Tivolis Koncertsal og kommer derefter til Holstebro, Aalborg, Randers, Vejle, Esbjerg og Viborg.

/ritzau/