Når musicalen 'Mamma Mia' bliver genopsat i Danmark næste år, bliver det med Annette Heick i front.

Annette Heick har efterhånden stor erfaring med at lave musicals.

Hun kan for tiden opleves i titelrollen i 'Evita', og næste år kan den 47-årige sangerinde og skuespiller føje endnu en musicalrolle til cv'et.

Hun skal nemlig spille en af de to kvindelige hovedroller i ABBA-musicalen 'Mamma Mia', som får premiere i syv danske byer i 2020.

Det oplyser produktionsselskabet bag forestillingen, PER SE, på et pressemøde på ABBA-museet i Stockholm mandag.

Nærmere bestemt har Annette Heick fået rollen som Donna, som blev spillet af den amerikanske Hollywood-stjerne Meryl Streep i hitfilmen 'Mamma Mia' fra 2008 og opfølgeren 'Mamma Mia: Here We Go Again' fra 2018.

Og det er en drømmerolle, fortæller Annette Heick.

»Jeg er utrolig berørt over at få rollen og går med et smil til op over begge ører. ABBA's 'Arrival' var den første plade, jeg nogensinde købte, og musikken har fyldt utrolig meget i min opvækst, siger hun.

Annette Heick har tidligere haft store musicalroller i blandt andet 'My Fair Lady', 'Elsk mig i nat' og 'Wicked'.

Knap så meget erfaring har 24-årige Matilde Zeuner Nielsen, som har fået den anden kvindelige hovedrolle i den danske Mamma Mia-musical som den giftemodne datter Sofie.

Matilde Zeuner Nielsen dimitterer fra Den Danske Scenekunstskole Musicalakademiet i Fredericia til sommer, men har blandt andet medvirket i Disney-musicalen 'Tarzan' på Fredericia Teater.

De tre potentielle fædre til hovedrollen Sofie bliver spillet af skuespilleren Gordon Kennedy som Henrik, sangeren og musicalveteranen Jesper Lundgaard som Stig og skuespilleren Peter Oliver Hansen som Bill.

Musicalen 'Mamma Mia' indeholder ligesom filmen en lang række af ABBA's største hit.

Musicalen blev første gang opført i London i 1999. Siden har den haft premiere i over 440 byer over hele verden og kunne sidst opleves i Danmark i 2010.

Arbejdet med at caste danske skuespillere til den nye Mamma Mia-musical har ligget i hænderne på et internationalt hold, som blandt andre består af instruktør Paul Garrington.

'Vi er dybt imponerede over det tårnhøje professionelle niveau, som et lille land som Danmark har,' siger han i en pressemeddelelse.

'Overalt i verden, hvor vi har castet 'Mamma Mia', har vi haft udfordringer, fordi forestillingen stiller store krav til kombinationen af teknik og personlighed. Men i Danmark har vi fundet et fantastisk cast i første forsøg,' tilføjer han.

Musicalen 'Mamma Mia' får premiere 22. januar 2020 i Tivolis Koncertsal og kommer derefter til Holstebro, Aalborg, Randers, Vejle, Esbjerg og Viborg.

