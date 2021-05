Tag stilling. Eller forsvind fra jordens overflade.

Det er ikke kun foran den israelske ambassade, at danske palæstinensere og sympatisører protesterer mod Israel.

På de sociale medier udspiller krigen sig også, og truslerne er væltet ind på madbloggeren Annemette Voss' Instagram-konto, efter hun i sidste uge meddelte i 'Go' Aften Live Danmark' på TV 2, at hun ikke ville dele indhold, der omhandler konflikten mellem Israel og Hamas i Mellemøsten. Det skete, efter hendes navn blev offentliggjort på en liste over danske og udenlandske kendte, der ikke havde en holdning til det betændte emne.

Ekstremt venstreorienterede kræfter opfordrede til boykot af blandt andet Annemette Voss' profil, da hun ikke ville tage afstand til Israel og støtte palæstinenserne.

Emnet er for sprængfarligt, og 'Den store bagedyst'-vinderen føler sig ikke rustet til at vælge side i den komplicerede konflikt, der udspillet sig langt fra Danmarks grænser.

I weekenden fik hun nok af truslerne fra en række pro-palæstinensere – og fortalte grædende sine over 56.200 følgere, at hun ikke kunne holde til mere had.

Men siden er det nærmest kun blevet værre.

»Det har været meget voldsomt. Jeg kan næsten ikke mere. Der var blandt andet en, der ringede og i en meget truende tone sagde, at jeg ikke burde være her længere. Det ser jeg som en trussel, og jeg tager sådan noget meget alvorligt,« siger Annemette Voss til B.T.

Hun ville egentlig holde sig ude af konflikten i Mellemøsten, som også har indtaget de sociale medier i Danmark, men det lykkedes ikke. For mange mener nemlig, at man ikke kan tillade sig at være tavs. Annemette har fået masser af beskeder fra vrede følgere, der mener, at hun skal mene noget om konflikten mellem Israel og Palæstina – også selvom hun normalt fortæller om madopskrifter.

Men Voss skal kun mene én ting, mener de mange vrede mennesker, der kontakter hende.

Hun skal tale palæstinensernes sag.

»Der er nogle, der har skrevet til mig, at jeg accepterer barnemord. De har også delt den iagttagelse på deres sociale medier og derved fremstillet mig yderst usympatisk. Det er så voldsomt. Selvfølgelig vil jeg ikke have, at børn skal dø. Ingen steder. Jeg kan slet ikke forstå, at de kan komme frem til det,« siger hun.

For i virkeligheden ønsker hun blot at stå uden for konflikten. Hun mener simpelthen ikke, at indhold om religion og politik egner sig til hendes profil.

»Folk kommer ikke ind på min profil for at få politisk indhold. Det er slet ikke det, jeg laver eller ønsker at lave. Jeg driver webshop, laver opskrifter og deler ud af mit liv. Jeg vil ikke dele indhold, der handler om konflikter, der tager afsæt i religion og politik. Jeg vil gerne have lov til at sige fra,« siger hun.

Men det er ikke let. I sidste weekend måtte hun opgive at sælge produkter i sin webshop.

»Jeg har allerede mistet tusindvis af kroner på dette, ligesom jeg har ligget søvnløs i flere dage. Så sagen har jo haft konsekvenser for mig – selvom jeg netop ikke har ønsket at involvere mig i konfliktens kerne. Jeg synes, det er meget ærgerligt. Også for fremtidens sociale medier,« siger hun.

Og det er ikke, fordi hun ikke kan forstå de influencere, der bruger deres stemme til politiske missioner.

»Hvis man har lyst til at være politisk eller aktivistisk på sine sociale medier, skal man selvfølgelig være det. Men hvor er vi henne, hvis man ikke kan sige fra, uden at man bliver straffet alligevel? Vores ytringsfrihed i Danmark sikrer, at mine kritikere frit kan udtrykke deres mening om mig. Det er de velkommen til. Jeg kan også frit udtrykke min holdning. Men vigtigt at forstå er, at ytringsfriheden også efterlader plads til, at man helt selv vurderer, hvad man ønsker at snakke eller ikke snakke om,« siger hun.

Annemette Voss har efterfølgende forsøgt at gå i dialog med de af hendes følgere, der var kritiske over for hendes manglende engagement i krigen i Mellemøsten.

»Jeg har talt med mange af mine følgere og lyttet til deres kritik. Jeg går i dialog med mine følgere, hvilket har givet meget større forståelse på begge sider. Og mange af dem har gode argumenter. Men så synes jeg, at de skal dele deres holdning på deres sociale medier eller der, hvor det hører til, som i mine øjne er de store nyhedsmedier og hos politikerne. Jeg synes, det er urimeligt, at jeg skal trues og presses til at dele indhold om konflikten på mine,« siger hun.

Radiovært Sara Bro. Foto: Emil Helms Vis mere Radiovært Sara Bro. Foto: Emil Helms

B.T. har også talt med andre i det danske kendis-land. Og de bakker op om Voss' beslutning.

»Det er okay at sige fra. Det er totalt okay. Men jeg synes selv, at det er vigtigt at bakke op om projekter, der betyder noget for mig. Og det ville jeg havde svært ved at lade være med. Jeg vil gerne vise opbakning til medmenneskelighed på tværs af alle partier,« siger 'Sara og monopolet'-vært Sara Bro, der har 100.000 følgere på Instagram.

Tv-vært og influencer, Rikke Gøransson. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Tv-vært og influencer, Rikke Gøransson. Foto: Martin Sylvest Andersen

Også tv -og radiovært Rikke Gøransson mener, at det er urimeligt at bede alle influencere tage stilling til noget, de dybest set ikke ved noget om.

»Det er bestemt ikke influenceres ansvar at gå ind i sådan nogle emner. Så kunne vi jo ikke lave andet. Så jeg synes, det er malplaceret at begynde at køre hetz på influencere for ikke at gå ind i specifikke sager. Det er det, vi har politikere til. Og hvis du som influencer vælger også at være politisk influencer, jamen så vær det og udtal dig om sagerne. Men det er over stregen, at folk begynder at køre personligt på influencere, fordi de ikke forholder sig til en konkret politisk sag, hvis du spørger mig,« siger hun til B.T.

Gøransson har 155.000 følgere på Instagram.

Christiane Schaumburg-Mûller er aktiv i #fripalæstina. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Christiane Schaumburg-Mûller er aktiv i #fripalæstina. Foto: Thomas Lekfeldt

Christiane Schaumburg-Müller er en af dem, der har udtalt sig om Mellemøstkonflikten. Hun siger dog, at hun aldrig blevet opfordret til at ytre sig om krisen.

»Jeg har været aktiv #fripalæstina i mange år. Det er ikke en sag man går ind i uden at være informeret og holde sig opdateret,« siger hun og fortæller, at hun har hørt om det had, Annemette Voss er blevet udsat for, da hun ikke ville vælge side.

»Det er så sindsygt, at folk overhovedet kan finde på at tale sådan til hinanden på nettet. At alle har et talerør er sgu ikke altid lige smart. Der kommer vel snart et fag i skolen der hedder 'respekt' - respekt for naturen, respekt for de ældre og svage og respekt for hinanden,« siger Schaumburg-Müller, der har 363.000 følgere på Instagram.