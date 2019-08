Den gendannede trio skal spille på Tivolis sidste åbningsdag, og det kan blive deres sidste koncert sammen.

Når efteråret har fået sit tag i Danmark og september går på hæld, lukker Tivoli ned for sommersæsonen, og det får forlystelsesparken i år hjælp til af trioen Anne, Sanne og Lis.

Anne Linnet, Sanne Salomonsen og Lis Sørensen, der har turneret sammen som gendannet trio denne sommer, har nemlig sagt ja til at spille koncert, når Tivoli den 22. september har sidste åbningsdag i sæsonen.

Det skriver Tivoli i en pressemeddelelse, hvor der også gøres opmærksom på, at det kan blive sidste chance for at se de tre kvinder på scenen sammen.

- Koncerten i Tivoli bliver samtidig afslutningen på deres comeback. Det er ikke blevet meldt ud om de nogensinde går på scenen sammen igen efter deres optræden i Tivoli, lyder det i pressemeddelelsen.

Programansvarlig i Tivoli, Thor Feilberg, er stolt af bookingen.

- For mig som programansvarlig, men i særdeleshed for Tivoli som helhed, er det helt magisk, at vi kan præsentere Anne, Sanne og Lis' sidste koncert, samtidig med Tivolis sidste åbningsdag i sommersæsonen. Det bliver en mindeværdig lukkekoncert for Haven, og, er jeg sikker på, den helt rigtige afslutningskoncert for de tre folkekære rockmamas, siger han.

Samtidig kan Tivoli afsløre, at det bliver De Danske Hyrder, der skal erstatte Hugo Helmig, der skulle have spillet sammen med Citybois til Fredagsrock den 20. september.

Hugo Helmig har valgt at aflyse alle sine koncerter i 2019, fordi han er i behandling for stofmisbrug.

/ritzau/