De tre garvede sangerinder Anne Linnet, Sanne Salomonsen og Lis Sørensen skal med på koncertkaravanen Grøn.

Det er i den grad erfarne kræfter, der tirsdag er føjet til turnéen Grøn 2019.

Der er nemlig tale om de tre sangerinder Anne Linnet, Sanne Salomonsen og Lis Sørensen.

De skal sammen med blandt andet dj'en Kato, hitbandet Alphabeat og rockgruppen Carpark North sørge for underholdningen, når den populære koncertkaravane i år drager ud i landet.

Det oplyser Grøn i en pressemeddelelse.

De tre sangerinder har alle spillet på Grøn før, men det er først gang, de indtager scenen sammen på turnéen.

- Vi glæder os sindssygt meget til at komme med på touren. Selv om vi har været med mange gange, har vi aldrig været der sammen, så vi glæder os helt vildt til at trykke den af, og vi lover, at der bliver gang i den det er nemlig, det vi kan!, siger de tre sangerinder i pressemeddelelsen.

Også rapperen Kesi og bandet Scarlet Pleasure skal spille på turnéen.

Første stop for koncertkaravanen er Amager den 18. juli. Herefter følger Kolding den 19. juli, Aarhus den 20. juli, Aalborg den 21. juli, Esbjerg den 25. juli, Odense den 26. juli og Næstved den 27. juli, inden det hele slutter søndag den 28. juli i Valby.

