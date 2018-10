Det er ikke altid en dans på roser at være gravid.

I starten af september kunne sangerinden Anne Gadegaard afsløre, at hun er gravid, og at hun og kæresten skal være forældre til januar.

Senere kunne hun løfte sløret for, at parret venter sig en lille pige.

Der er ingen tvivl om, at ‘Melodi Grand Prix’-stjernen glæder sig meget til at blive mor, men hun har også fundet ud af, at ikke alt er lige nemt ved at være gravid:

»Det værste, jeg faktisk oplever, er, at jeg lige kan have været ude og tisse, og derefter kan jeg sætte mig ind i sofaen og ti minutter efter, kan tissetrængen være værre end nogensinde. Min blære er vitterligt ved at springe! Det er så underligt, når jeg lige har fået tømt min blære, at jeg så kan tisse så utroligt meget igen. Det er sgu da også irriterende at rende på toilettet om natten. Især når jeg tisser to-tre gange, inden jeg går i seng,« fortæller Anne Gadegaard frustreret på sin blog og fortsætter:

»Men jeg tror altså også, at noget af det er lidt psykisk, da det er som om, at tissetrængen bliver værre i løbet af aftenen, inden jeg skal i seng. Som om min hjerne ved, at nu bliver det hele lige lidt ekstra svært. Op af sengen, over min kæreste, finde klipklapperne frem og så ud at tisse. Jeg har downloaded en app, som fortæller, hvordan jeg skal lave mine knibeøvelser. Jeg synes, den er ret smart. Men jeg må indrømme, at jeg altså glemmer at lave dem. Selvom det jo egentlig er det nemmeste i hele verden, da det kan laves alle steder, så får jeg det ikke gjort.«

Anne fortæller desuden, at hun netop har været til jordmoder, og alt går godt med den lille ny inde i hendes maven.



Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk

VILD PRIS: Det koster det at holde bryllup på Geggo og Cengiz’ slot

Frustreret Anne Gadegaard: Min krop er ødelagt af alkohol

Ung mor faldt om: Jeg troede, jeg var døden nær