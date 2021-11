Anna-Kathrine Dybtved kæmpede til det sidste, men på trods af ros mistede hun forklædet lige inden finalen.

Der manglede en smule finish i den hemmelige udfordring, men ellers lød dommerne til at være meget tilfredse med hendes bagværk i lørdagens semifinale i 'Den store bagedyst'.

Men det var ikke nok til at sikre den 27-årige aarhusianske gymnasielærer en plads i finalen, og det blev definitivt hendes sidste omgang i teltet.

Det var en afgørelse, hun ikke helt havde set komme.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg ikke helt, hvorfor det blev mig, der røg ud. Jeg syntes ikke, det var klart gennem programmet, at det var min tur,« siger Anna-Kathrine Dybtved til B.T. forud for lørdagens program.

Ifølge dommerne var der også ualmindeligt tæt løb imellem de sidste fire deltagere, og de havde svært ved at beslutte sig på grund af det stærke felt af amatørbagere.

Men faktisk var det også en kæmpe lettelse for hende at forlade bagekonkurrencen, siger hun.

»Det var virkelig hårdt at være med. Selvfølgelig ville jeg gerne gå hele vejen og ende i finalen, men jeg havde aldrig troet, jeg ville nå semifinalen, så det var også okay ikke at komme med videre,« lyder det fra en stadig udmattet Anna-Kathrine Dybtved.

Hun følte, at hendes 'bagedyst-kvote' var brugt op, og derfor var det også tiltrængt, at hun dagen efter sin exit kunne tage på glamping i Mols Bjerge med sin kæreste - en tur de havde udskudt i flere uger, fordi hun mod sine egne forventninger blev ved med at gå videre i programmet.

For selvom hun fik ros af dommerne, er det kritikken, hun husker tydeligst. Hun stolede ikke på sine egne evner og syntes altid, der var et eller andet galt med hendes kager. Men ikke lige der i semifinalen, hvor det virkelig gjaldt.

»Niveaumæssigt var semifinalen nok mit bedste program overhovedet, jeg fik ikke så meget kritik, og jeg er ret stolt af de ting, jeg fik lavet,« siger hun og understreger, at hun generelt er stolt af sig selv og taknemmelig for hele oplevelsen.

Det var også en rørt Anna-Kathrine Dybtved, der krammede de andre deltagere farvel i slutningen af afsnittet. Følelser har hun nemlig generelt svært ved at skjule, også i programmet, hvor hun flere gange har måttet fælde en tåre.

Nu er det en anden følelse, der ulmer i maven.

For på mandag skal hun møde alle sine gymnasieelever, der flittigt har fulgt med og heppet på hende gennem de sidste mange uger. Og hun er spændt på, hvordan de reagerer.

»Folk er jo begyndt at gætte på, om jeg når finalen, for det håber de, jeg gør. Jeg er så bange for at skuffe dem, når de finder ud af, at jeg ikke er gået videre.«

Dagen lang bliver hun nemlig konfronteret med sin deltagelse i programmet og spurgt, om hun mon bliver dette års vinder.

Skøre idéer, farver og former - det er, hvad der har præget Anna-Kathrines bagværk igennem programmet, siger hun. Foto: DR Vis mere Skøre idéer, farver og former - det er, hvad der har præget Anna-Kathrines bagværk igennem programmet, siger hun. Foto: DR

Det sker ikke kun på gymnasiet, men også når hun er nede at handle i supermarkedet.

»Det er kun positive oplevelser, men det er virkelig kommet bag på mig, at folk eksempelvis vil have selfies med mig. Men det er virkelig dejligt, at de hepper på mig,« siger hun.

Men Anna-Kathrine Dybtved regner ikke med, at hun nu skal leve af at bage, som nogle andre tidligere deltagere gør i dag. Hun vil gerne være mere aktiv på sin Instagram og i øvrigt gribe de muligheder, der kommer. Men det er foran eleverne på gymnasiet, at hun føler sig allermest tilpas, og det stopper ikke foreløbigt.

»Jeg håber bare stadig, de synes, at de har en sej lærer, selvom jeg ikke kom til finalen,« siger hun med et grin.

Efter sin deltagelse i programmet var hun så mættet af kager, både bogstavelig talt men også mentalt, at hun ikke bagte overhovedet hele sommeren.

Nu er hun ved at være klar til at finde springform og kagepynt frem igen - til lørdagens afsnit har hun endda genskabt kagen fra den hemmelige udfordring i program fire, hvor der var fokus på farver og former.

Hendes absolutte yndlingskage i hele programmet.

»Med et ekstra touch af Anna-Kathrine denne gang,« siger hun afslutningsvis.