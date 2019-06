Den danske sangerinde frygtede, at hun mistede sit barn under sin graviditet, fortæller hun på Instagram.

Kort før jul kunne sangerinden Anna David fortælle sine mange fans, at hun var gravid i syvende måned - noget, hun indtil da havde holdt skjult.

En måned senere afslørede sangerinden, at hun havde tilbragt juledagene på hospitalet på grund af komplikationer, og at hun ikke havde lyst til at dele mere om sin graviditet, før hun stod med en baby i armene.

Det gjorde hun i februar, hvor hun blev mor til en lille dreng, men nu fortæller Anna David på det sociale medie Instagram, at hun var bange for, at hun havde mistet barnet under graviditeten.

- Sikke et chok og en hård oplevelse, da jeg troede jeg mistede dig i min graviditet i uge 29. Tak, bare tak, for at du blev inde i hulen, til du var stor nok, skriver sangerinden til et billede af den lille dreng, der nu er knap fire måneder gammel.

Anna David er i forvejen mor til datteren Alba, der er syv år gammel.

Vis dette opslag på Instagram Smilene du gir mig Sikke et chok og en hård oplevelse, da jeg troede jeg mistede dig i min graviditet i uge 29. T A K bare tak, for at du blev inde i hulen til du var stor nok T A K N E M M E L I G for dig. Et opslag delt af Anna David (@annadavidmusic) den 11. Jun, 2019 kl. 12.09 PDT

/ritzau/