De mange overgreb, som Sara Omar beskriver i sin anden roman, er ubehagelige, men vigtige, mener anmeldere.

Sara Omars anden roman, "Skyggedanseren", fortsætter på godt og ondt i samme spor som hendes vigtige debutbog, "Dødevaskeren", og udpensler kvindeundertrykkelse og overgreb begået i Allahs navn.

Sådan lyder det enstemmigt fra anmelderne hos Politiken, Berlingske og Ekstra Bladet, der giver mellem tre og fire stjerner eller hjerter til bogen.

Ligesom i debutromanen er det kvinden Frmesk, som er vokset op i Kurdistan, der er i centrum.

Et af flere handlingsforløb i bogen beskriver, hvordan Frmesk slår sig ned i Tyskland med en voldelig og ondskabsfuld mand. Og det er hård kost for læseren, lyder det.

Hos Berlingske, der giver tre stjerner, skriver anmelder Søren Kassebeer:

- Hvis du ikke kan lide modbydeligheder, beskrevet i de mindste detaljer, skal du ikke læse Sara Omars nye roman, "Skyggedanseren". Så er du advaret!

Sara Omar stammer selv fra Kurdistan og har boet i Danmark siden 2001.

Mads Kastrup giver hos Ekstra Bladet fire ud af seks stjerner og mener, at lighederne mellem forfatter og hovedperson bidrager til fortællingen.

- Det er vanskeligt at skelne forfatter fra hovedperson, at skille virkelighed fra fiktion. Gruen går dermed op for læseren: Måske er forskellen ubetydelig. Måske er der her tale om fiktion på den allerbedste måde, skriver han.

Forløberen "Dødevaskeren" blev en stor succes og solgte over 50.000 eksemplarer blot i den første uge.

Hos Politiken mener Alexander Vesterlund, at bog nummer to er på samme niveau, men "lidt mindre opsigtsvækkende".

- "Skyggedanseren" er en stærk beretning, men en lidt svag roman, der lige akkurat hæver sig over det kulørte. Man mærker indsigten, men mangler sproget til for alvor at rykke erkendelsen, skriver Vesterlund, der giver tre ud af seks hjerter.

- Til gengæld er det i sig selv en stærk og modig handling at tage bladet fra munden og fortælle. Det gør Omars historie vigtig.

"Skyggedanseren" udkommer tirsdag den 26. november.

/ritzau/