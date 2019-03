Rapperen Post Malone leverede god underholdning, mener Jyllands-Posten. Ekstra Bladet kalder koncert stereotyp.

Den amerikanske rapper og sangskriver Post Malone får overordnet set gode anmeldelser for sin koncert lørdag aften i en udsolgt Royal Arena med 16.000 koncertgæster.

Jyllands-Postens anmelder er mest begejstret med fem ud af seks stjerner.

- Musikken var cirka 20 gange så medrivende og energisk live som i studieudgaven, og Malone var en skøn, aparte enmandshær på den aflange scene.

- Han rappede med spruttende hæs vokal og mestrede momenter med rasende engageret souldynamik, skriver avisen.

Politiken og Ekstra Bladets anmeldere beskriver den 23-årige Austin Richard Post som en klovnefigur, der med en lidt sjusket og nusset fremtoning forsøger at være sjov mellem numrene.

De to aviser er dog ikke helt enige om, hvorvidt det lykkedes, ej heller om kvaliteten af amerikanerens præstation.

Politiken giver fire af seks stjerner, mens Ekstra Bladet ender på tre.

- Som en anden Klodshans vandt han også lørdag aften med charme og ukuelig energi det halve danske kongerige og de prinsesser, der var mellem det mandestærke publikum. Ikke en helt tosset måde at være latterlig på, skriver Politiken.

Ekstra Bladets anmelder mener, at klovnen gik død under koncerten. Den bliver beskrevet som et "stereotypt onemanshow".

- Som under sin herlige optræden på Smukfest den forgange sommer leverede Malone et onemanshow, der naturligvis kræver sin mand. Og ikke mindst et stærkt repertoire.

- Det har den 24-årige hvalp fra Texas ikke endnu med kun to succesalbum på samvittigheden, og der var flere døde punkter i sættet, selv om det blot varede 78 minutter, skriver Ekstra Bladet.

Politikens anmelder er enig i, at der i forhold til selve musikken er plads til forbedringer.

- Post Malone er ret forrygende på en scene, men ikke altid en musikalsk åbenbaring.

- Og de ordrette gentagelser i den afsluttende tale, han formentlig holder hver aften, vidner om, at han også kan ramme rutinens dødvande, skriver Politiken.

Post Malone udkom med sit debutalbum, "Stoney", i 2016.

Han turnerer i øjeblikket rundt med numre fra sit andet album "Beerbongs and Bentleys", der udkom i 2018. Turnéen fortsætter i næste uge i Tyskland.

