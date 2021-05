Det nye Afdeling Q-hold formår ikke at overbevise de danske anmeldere. Filmen er for "kedelig", mener flere.

Filmene om Afdeling Q-universet og antihelten Carl Mørck har igennem en årrække solgt millioner af billetter i Danmark.

Men i den nye film om den uortodokse kriminalkommissær er både skuespillere og holdet bag kameraet blevet skiftet fuldstændigt ud - og det er ikke en ubetinget succes.

Sådan lyder det stort set enstemmigt fra de danske anmeldere, inden at filmen "Marco Effekten" torsdag får premiere.

Både Berlingske, Politiken, Jyllands-Posten, B.T. og Soundvenue sender således tre ud af seks stjerner afsted mod krimien i en række lunkne anmeldelser.

- Godt nok er det en flot film med effektivt klippede actionsekvenser og dunkle tableauer fra industriparker og skovlandskaber. Men som krimi har filmen det problem, at den ganske enkelt ikke er spændende, skriver Politiken.

Den mest markante udskiftning i rollebesætningen er Ulrich Thomsen, som tager over for Nikolaj Lie Kaas i hovedrollen som Carl Mørck.

Thomsen får generelt fine ord med på vejen af anmelderne.

Men han har ifølge Berlingske for lidt at arbejde med i det, som avisen kalder en "gennemsnitlig genrethriller".

- Ulrich Thomsen slår neurotiske knuder på sig selv i kampen for at bemægtige sig rollen, men får til syvende og sidst ikke nok spillerum i en film, som for ofte nøjes med en legen røvere og soldater, skriver Berlingske.

/ritzau/