I både Børsen, Filmmagasinet Ekko og Soundvenue får "Dune: Del 2" fem ud af seks stjerner.

Skal man tro flere danske anmeldere, så vil hverken fans eller science fiction-nørder blive skuffede over "Dune: Del 2", som kan ses i danske biografer fra onsdag.

I både Børsen, Filmmagasinet Ekko og Soundvenue får filmen fem ud af seks stjerner.

Michael Solgaard, som har anmeldt filmen for Børsen, kalder det en "gedigen fornøjelse" at dykke ned i filmens miljø bestående af blandt andet et underjordisk ørkenlandskab.

Fortællingen er dog indimellem en smule forvirrende, mener han. Men når trådene samles til sidst står filmen tilbage som et værk, som ifølge anmelderen egner sig perfekt til det store lærred.

- Man bjergtages ganske enkelt så meget af miljøet og actionscenerne, at man ser overbærende på, at kærlighedshistorien og udviklingshistorien indimellem bliver nedprioriteret, skriver Michael Solgaard.

"Dune: Del 2" baserer sig på Frank Herberts science fiction-klassiker fra 1965. I filmen følger man Paul Atreides, som bliver spillet af Timothée Chalamet, i en kamp for hævn over hans fjender.

Lige som Børsens anmelder, synes også Filmmagasinet Ekkos anmelder Helen O’Hara, at filmens plot af og til kan være svært at følge med i. Det er dog ikke en detalje hun hænger sig i.

- Skalaen er episk, men fokus er stadig på karaktererne. Omgivelserne er fantastiske, men psykologien føles forankret i virkeligheden, skriver hun.

O’Hara er også meget begejstret for miljøet i filmen, hvor scener skudt i ørkener i Abu Dhabi og Jordan giver en fornemmelse af tørhed og varme.

- De gigantiske sandorme spiller bogstavelig talt en større rolle i filmens mest fortryllende scener, der vil få sci-fi-nørder til at klappe i hænderne af fryd, skriver hun.

"Dune: Del 2" er instrueret af Denis Villeneuve, som også har instrueret den første del.

Også internationale anmeldere er begejstrede for Villeneuves efterfølger.

Anmelderen fra den britiske avis The Independent giver filmen fem ud af fem stjerner og skriver, at filmen "ikke er som nogen anden blockbuster, der findes".

I det amerikanske magasin Rolling Stone beskrives "Dune: Del 2" som både større, modigere og bedre end dens forgænger.

/ritzau/