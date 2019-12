Som den niende Star Wars film sætter "The Rise of Skywalker" et punktum for sagaen om Skywalker-familien.

Det er en dramatisk og tempofyldt finale.

Så langt er avisernes anmeldere nogenlunde enige. Men om Star Wars-finalen lever op til forventningerne, er der større uenighed om.

"The Rise of Skywalker" er instrueret af J.J. Abrams og har premiere onsdag i Danmark. Det er den tredje film i den sidste trilogi om Skywalker-familien.

Politikens filmanmelder Kim Skotte kvitterer med fire hjerter.

Egentlig keder han sig i første halvdel af science fiction-værket trods et ellers hektisk tempo. For meget af tiden går med "de samme standardsituationer igen og igen", mener Kim Skotte.

- Heltene er på flugt, men undslipper snarrådigt på et hængende hår med et brag og et zap og en kvik bemærkning, indtil lokummet atter brænder få minutter senere, skriver han i anmeldelsen.

- Og når det kører i ring, er "Star Wars" ikke andet end et alt for forudsigeligt eventyr for voksne, der bare vil have lov til at være børn hele livet.

Men mere spændende bliver det, som filmen skrider frem.

Hos Jyllands-Posten lægger anmelder Frederik Asschenfeldt Vandrup et lignende snit og er delvist tilfreds, delvist forbeholden.

- Der sker meget, men der er ikke nok på spil.

- Det er sikkert og velproduceret og enormt underholdende, skriver han, men fortsætter med et "men":

For når man nu er "nede og rode med den samlede Skywalker-sagas centralnervesystem, føles det tæt på kujonagtigt, at det kun er de allerede døde, sidste-øjebliks-konvertitterne og alle de navnløse, der er i spil".

Afslutningsvist kalder Jyllands-Postens anmelder filmfinalen for både forsigtig og forsonende, og han giver filmen fire stjerner.

Hos Berlingske mener Kristian Lindberg, at "The Rise of Skywalker" mest af alt minder om en "klynken" og kvitterer med tre stjerner.

- Det er ikke, fordi delelementerne fejler noget det har de aldrig gjort, skriver anmelderen og erkender, at ægte Star Wars-fans vil blinke anerkendende med deres lyssværd, når de har set filmen.

Men instruktøren har en for ortodoks tilgang til materialet i Star Wars-universet, og det har medført et dyk i kvaliteten, mener Kristian Lindberg.

Langt større begejstring finder man hos Information. Avisen giver ikke stjerner eller hjerter, men anmelder Christian Monggaard kalder filmen for "noget nær den fuldendte afslutning på denne Star Wars-saga".

- Den er flot, tempofyldt og morsom de verbale spilfægterier mellem hovedpersonerne funkler. Den er overraskende flere af de store afsløringer tog fusen på mig, skriver han.

- Den er dramatisk, også selv om man har en fornemmelse af, hvor det ender.

Nej, "The Rise of Skywalker" er ikke perfekt - men den emmer af liv, energi, opfindsomhed og kærlighed, mener Informations anmelder.

/ritzau/