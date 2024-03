Dansk ungdomsgyser "Paranoia" begejstrer ikke landets anmeldere, selv om hovedrolleindehaverne imponerer.

Det er ikke lutter rosende ord, som den danske anmelderstab har tilovers for den nye ungdomsgyser "Paranoia".

Filmen, der har Zoe Bryan Hertz og August Carter i hovedrollerne, er instrueret af Kari Vidø. og er en filmatisering af Birgitte Lorentzens ungdomsroman "Cykose".

Der er kærlighed, gys og psykiatriske tematikker på programmet, men det er ikke nok til at imponere Soundvenue, der giver filmen to ud af seks stjerner.

Om filmen skriver Soundvenue, at den "kommer ti år for sent".

- Hvis du leder efter en lightudgave af "Twilight" med et drys af det paranormale, er "Paranoia" et godt bud, skriver mediet.

Soundvenue er ikke de eneste, der trækker tråde til "Twilight-sagaen", der tog ungdommen med storm, da en vampyr og et menneske af kød og blod forelskede sig.

Filmmagasinet Ekko skriver, at "Paranoia" kan virke som svaret på en dansk pendant til "Twilight".

De giver den nye film tre ud af seks stjerner og roser filmens unge skuespiller - samtidig med at de sender en langside mod filmens skildring af psykiatrien.

- Man kommer til at heppe på psykosen, og det er mildest talt uheldigt i en tid, hvor flere og flere unge har psykiske lidelser, lyder det.

Hos Vi Elsker Serier er der også ros af hente til hovedrolleindehaverne, der ifølge mediet imponerer.

Også her bliver det til tre ud af seks hjerter til en "pudsig blanding af en rigtig god ungdomsfilm om psykisk sygdom kombineret med en middelmådig psykologisk/overnaturlig gyser, båret af gode skuespilpræstationer".

Information giver hverken stjerner eller hjerter, men avisen skriver i sin anmeldelse af arl Vidøs debutfilm:

- "Paranoia" er en gyser med systemkritik og ung kærlighed, som desværre lider af uskarp iscenesættelse.

Filmen får danmarkspremiere torsdag i biografer landet over.

/ritzau/