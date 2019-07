Aldrig før har computer-animerede løver set så ægte ud – og sjældent har en Disney-film været så livløs.

Det må være 'the circle of life'. I 1994 gjorde Roger Allers og Rob Minkoffs tegnede streg Disney til tegnefilmens konge. 'Hamlet'-historien gjorde rørende ondt. Elton Johns musik skabte ægte kærlighed mellem Simba og Nala, og det komiske makkerpar Timon og Pumba gjorde hakuna matata til allemandseje.

Det var en nyfødt klassiker. 25 år senere er cirklen fuldendt – 'Løvernes konge' er nu gammel og nærmest livløs.

Allers og Minkoffs livlige tegnestreg har Jon Favreau forvandlet til computerskabt fotorealisme. Genindspilningen er som at se en naturdokumentar, og det til trods for at alt er animeret. Løverne bevæger sig som løver.

Ser ud som løver. Snakker som løver? Det er det eneste punkt, der gør, at 'Løvernes konge' ikke lige så godt kunne være et afsnit af 'Our Planet'. Og det ene punkt gør 2019-udgaven til en bizar oplevelse. For løver kan ikke spille skuespil. De har ikke dramatisk mimik, som det kræver, når man er fanget i en musical. Fotorealistiske dyr går rundt og bevæger munden til Elton Johns musik nu fremført af Beyoncé.

Hvis ikke jeg havde set originalen, så ville jeg afvise den her 'Løvernes konge' som årets værste idé: et naturprogram fanget i en Disney-musical. Det forklarer også, hvorfor jeg stortudede i 1994, da Mufasa døde, imens jeg er upåvirket, når den identisk samme scene udspiller sig her i 2019.

Jagten på realisme har dræbt fantasien og de store følelser, som ægte dyr ikke ejer.

Eller det, der ligner ægte dyr. For den nye 'Løvernes konge' er bestemt en milepæl for computer-effekter. Det er umuligt at se, at filmen aldrig har sat så meget som ét fodspor i Afrika, hvilket også er lidt skræmmende.

Hvis man kan erstatte ægte dyr med effekter, kan det samme måske blive fremtiden for mennesker? Så langt er vi ikke endnu. For der er ingen følelser i Disneys computer-dyr. Derfor er 'Løvernes konge' nu forvandlet til 'Effekternes konge' – cirklen er sluttet.

'Løvernes konge’

Instruktør: Jon Favreau. Med: Donald Glover, Beyoncé.

3/6 stjerner