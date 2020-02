Amerikanske Jussie Smollett er mistænkt for at iscenesætte et racistisk og homofobisk overfald mod sig selv.

Et nævningeting i Chicago har tirsdag genoplivet straffesagen mod den amerikanske skuespiller Jussie Smollett.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder The New York Times.

Smollett er anklaget for at iscenesætte en hadforbrydelse mod sig selv. Samme anklage mod Smollett blev ellers droppet for 11 måneder siden.

De nye anklager er blevet annonceret af særlig anklager Dan K. Webb, som henviser til, at sagen ikke blev behandlet ordentligt første gang.

Smollett, der er sort og homoseksuel, blev for knap et år siden mistænkt for at lyve om et racistisk og homofobisk overfald på sig selv for at fremme sin karriere.

Han skulle være blevet kaldt racistiske og homofobisk skældsord og fået hældt blegemiddel ud over sig.

Gerningsmændene - et brødrepar - skal have råbt "det her er Maga-land" - en henvisning til den amerikanske præsident Donald Trumps slogan "Make America Great Again".

Smollett skulle have betalt brødreparret 3500 dollar for at udføre overfaldet.

Politiet nåede frem til den konklusion gennem overvågningsoptagelser, afhøring af brødrene og en gennemgang af en sms-korrespondance mellem Smollett og brødrene.

Ifølge anklagen udførte Smollett sit mistænkte stunt, fordi han var utilfreds med sin løn i tv-serien "Empire".

I forbindelse med at anklagerne har fået nyt liv, er skuespilleren ikke blevet anholdt. Han skal i retten den 24. februar.

Advokater for Smollett har ikke haft nogen kommentarer til de nye anklagepunkter.

